Σε εξέλιξη είναι το ιατρικό συνέδριο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, «Congress Recent advances in Sports Injuries: Trends and Prevention», που έχει αρχίσει από την Τετάρτη (18/1) και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο (21/1).

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη και το «Macedonia Palace» το ιατρικό συνέδριο, «Congress Recent advances in Sports Injuries: Trends and Prevention» υπό την αιγίδα της «Hellenic «Association of Arthroscopy, Knee Surgery & Sports Traumatology “George Noulis”» σε συνεργασία με το τμήμα Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΑΠΘ.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου το «παρών» έδωσαν από πλευράς ΠΑΟΚ, οι Αντρέ Βιεϊρίνια, Μάκης Γκαγκάτσης, Χρήστος Καρυπίδης, Κυριάκος Κυριάκος, Ιωάννα Πασπαλά, Ιωάννης Γιγής και Περικλής Παπαδόπουλος, με τον αρχηγό του «Δικεφάλου» να εξηγεί από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, τι σημαίνει να μένει για καιρό εκτός μάχης, λόγω σοβαρού τραυματισμού, εξάλλου στη διάρκεια της καριέρας του ο Πορτογάλος έχει δύο επεμβάσεις στους χιαστούς.

«Αυτές οι εμπειρίες των τραυματισμών δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά μαθαίνουμε πολλά, μαθαίνουμε και τους γιατρούς και φυσιοθεραπευτές σε αυτή τη φάση, που κανένας αθλητής δε χρειάζεται να βρεθεί. Δεν είναι εύκολο, έχω εμπειρία και σαν τραυματίας, πέρασα δύο φορές τραυματισμό με ρήξη χιαστών. Είναι κάτι καινούριο για μας που μαθαίνουμε να είμαστε κάθε μέρα στον αγωνιστικό χώρο και για ένα σοβαρό τραυματισμό ξέρεις ότι θα είσαι εκτός για 5-6 μήνες. Δεν είναι εύκολο, στην καλή ηλικία σου. Οπότε παίζει ρόλο στην ψυχολογία να έχεις καλούς γιατρούς και φυσιοθεραπευτές, δουλεύεις τόσες ώρες μαζί και αυτοί γίνονται και ψυχολόγοι» ανέφερε αρχικά ο Βιεϊρίνια και συνέχισε…

«Είχα αρκετούς τραυματισμούς, δύο σοβαρούς, με χιαστό, με βοήθησαν κυρίως οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές. Στον πρώτο χιαστό δεν ήξερα πως είναι να είσαι εκτός δράσης για έξι μήνες. Προσπαθώ κι εγώ να βοηθήσω τους νέους που έχουν τραυματισμούς στον τομέα της ψυχολογίας για να συνέλθουν στο 100%. Αξίζει μπράβο και στο δικό μας επιτελείο που βοηθά σωματικά και ψυχολογικά», υποστήριξε ο Αντρέ Βιεϊρίνια.

Στο ιατρικό συνέδριο συμμετέχουν γιατροί σημαντικών ευρωπαϊκών (Πόρτο, Αντερλεχτ, Αούστρια Βιέννης), ιατροί ελληνικών συλλόγων της Superleague, όπως και προπονητές όλων των αθλημάτων, με τον Ιταλό προπονητή της κωπηλασίας, Τζιάνι Ποστιλιόνε, να είναι μεταξύ των ομιλητών.