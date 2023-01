Σύμφωνα με tweet Κροάτη δημοσιογράφου, η Όσιγιεκ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Πάφο για την απόκτηση του πρώην «ερυρθρόλευκου» Ίβιτσα Ίβουσιτς.

Ο 27χρονος Κροάτης τερματοφύλακας, που αγωνίζεται στην Όσιγιεκ, βρίσκεται στο στόχαστρο της κυπριακής ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο στο «νησί της Αφροδίτης». Μάλιστα, η Πάφος έχει ήδη κάνει την πρώτη της προσφορά, αλλά έχει απορριφθεί, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται.

Ο Ίβιτσα Ίβουσιτς είναι βασικός στην κροατική ομάδα κι έχει αγωνιστεί σε 16 παιχνίδια έχοντας κρατήσει έξι φορές ανέπαφη την εστία του. Δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Όσιγιεκ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

