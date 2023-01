Μετά την απόκτηση του Ροντινέι, ο Ολυμπιακός φέρεται να στρέφεται εκ νέου στη βραζιλιάνικη αγορά και τη Φλαμένγκο, εξετάζοντας τον αριστερό της μπακ, Ραμόν Λίμα.

Σύμφωνα με Μέσα από τη Βραζιλία, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει τα μάτια του στραμμένα στην Φλαμένγκο. Μετά την απόκτηση του Μαρσέλο Ροντινέι οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση ενός ακόμα ποδοσφαιριστή της ομάδας, του 21χρονου αριστερού μπακ Ραμόν Ράμος Λίμα.

Σύλλογος και παίκτης φέρεται να διαπραγματεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες και η προοπτική της Ελλάδας και των Πειραιωτών αντιμετωπίζεται θετικά.

Ο νεαρός αμυντικός έχει συμβόλαιο με τη «ρούμπρο-νέγκρο» ως τον Σεπτέμβρη του 2015, αλλά επί του παρόντος είναι η τρίτη επιλογή για την αριστερή πλευρά πίσω από τον Φελίπε Λουίς και τον Άιρτον Λούκας.

Ο ύψους 1,79 άσος βρίσκεται στην «οικογένεια» της Φλαμένγκο από τα μέσα της σεζόν 2019/2020 όταν εντάχθηκε στην Κ20 του συλλόγου, κι έχει «γράψει» ως τώρα 33 συμμετοχές με τη φανέλα της.

Την περασμένη σεζόν, η Φλαμένγκο τον παραχώρησε δανεικό στην Red Bull Bragantino (19 συμμετοχές), ενώ στο τέλος του έτους οι Βραζιλιάνοι διαπραγματεύτηκαν ένα νέο δανεισμό στην πορτογαλική Μπράγκα με τις συνομιλίες να μην ολοκληρώνονται.

Η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, φτάνει τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ, κι οι Βραζιλιάνοι διευκρινίζουν ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για αγορά και όχι δανεισμό

