Το όνομα του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν βρίσκεται στη λίστα της Γουέστ Χαμ σε περίπτωση που απολυθεί ο Ντέιβιντ Μόγιες.

Παρότι το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό ήταν σύντομο, ο Κάρλος Κορμπεράν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στη Championship καθώς έχει ανεβάσει αρκετά στη βαθμολογία τη Γουέστ Μπρομ.

Ο Ισπανός προπονητής και η ομάδα βρίσκονται στο -1 από τις θέσεις των play off και έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό όνομα στην αγορά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ η Γουέστ Χαμ τον έχει στη λίστα της σε περίπτωση που ο Ντέβιντ Μόγιες αποχωρήσει από τον πάγκο του αγγλικού συλλόγου.

