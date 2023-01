Βλέψεις για επανασύνδεση με τον Μαρσέλο στη Σαουδική Αραβία φαίνεται πως έχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θέλει να ξαναγίνει συμπαίκτης με τον Βραζιλιάνο στην Αλ Νασρ.

Ένα από τα πιο «καυτά» δίδυμα των προηγούμενων ετών ενδέχεται να ανταμώσει ξανά, αλλά αυτή τη φορά στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο λόγος για τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Μαρσέλο, καθώς σύμφωνα με βραζιλιάνικα ΜΜΕ ο πρώτος θέλει μαζί του τον αμυντικό του Ολυμπιακού στην Αλ Νασρ!

Σε αυτό το νέο και διαφορετικό κεφάλαιο της καριέρας του, ο προσεχώς 38χρονος πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να έχει ξανά στο πλευρό του τον Βραζιλιάνο, με τον οποίο συνυπήρξαν για εννιά ολόκληρα χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι φίλος με τον Μαρσέλο και θέλει να τον φέρει και αυτόν στη Σαουδική Αραβία. Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και μισθό γύρω στα 2 εκατ. ευρώ» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα.

Τη φετινή περίοδο, ο Μαρσέλο μετράει συνολικά 8 συμμετοχές και δυο γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

