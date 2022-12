«Ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον χαφ της Ουράλ, Ντάνιελ Μίσκιτς»

Σύμφωνα με λογαριασμό στο twitter η ΑΕΚ είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον 29χρονο Κροάτη μέσο της Ουράλ, Ντάνιελ Μίσκιτς.

Όπως τονίζεται στο twitter, «η ΑΕΚ, η Βικτόρια Πλζεν και η Λέγκια φημολογείται ότι ενδιαφέρονται για τον Μίσκιτς. Ο προπονητής της Ουράλ είπε ότι ο σύλλογος έκανε πρόταση ανανέωσης στον παίκτη, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση από τον ίδιο».

