Το πρώτο μήνυμα του Ροντινέι: «Σ' αυτό το καταπληκτικό γήπεδο μπορούμε να κάνουμε μία καταπληκτική χρονιά» (vid)

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού με Insta Story της ομάδας.

Ο Ροντινέι επισήμανε στο βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Προς όλους τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Είμαι ο Ροντινέι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Σε αυτό το καταπληκτικό γήπεδο όπου μπορούμε να κάνουμε μία καταπληκτική χρονιά και μαζί να νικήσουμε. Μία μεγάλη αγκαλιά για όλους. Ο Θεός μαζί μας».



Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ροντινέι στάθηκε στα δύσκολα παιδικά του χρόνια και τόνισε πως ήρθε σε μία ομάδα - Θρύλο, τον Ολυμπιακό: «Μεγάλωσα στο Τατουί του Σάο Πάολο. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια δεν με έκαναν να σταματήσω.

Με έκαναν πιο δυνατό και αποφασισμένο. Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου. Αυτό άλλαξε την ιστορία μου. Η μεταγραφή στην Ευρώπη ήταν ένα όνειρο. Επέλεξα τον Ολυμπιακό, μία ομάδα - Θρύλο. Είμαι ο Ροντινέι και ήρθα για να πετύχουμε όλοι μαζί».

