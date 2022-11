Την εντεκάδα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ έκανε γνωστή ο Μίτσελ, ο οποίος δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με αυτή που είχε επιλέξει για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Αντίστροφα μετράμε για το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Superleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Μίτσελ έκανε γνωστή την εντεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι η ομάδα του Πειραιά και η... συνταγή είναι ίδια με αυτή της Λεωφόρου κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο Πασχαλάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με την άμυνα να αποτελείται από τους Άβιλα, Ντόι, Σωκράτη και Ρέαμπτσιουκ. Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Εμβιλά με τον Ινμπεόμ Χουάνγκ ενώ μπροστά τους σε ρόλο 10αριού θα είναι ο Χάμες Ροντρίγκες. Οι Μασούρας και Μπιέλ θα είναι στα άκρα της επίθεσης, με τον Μπακαμπού στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/vxYsHnlH1z