Ρίχνει τους τόνους ο Ιντάλγκο για διαιτησία του ντέρμπι: «Ο διαιτητής έκανε ένα λάθος που όλοι μπορούν να κάνουν»

Ο ακραίος του Ολυμπιακού Σαλβαδόρ Ιντάλγκο με νέα του ανάρτηση έριξε τους τόνους αναφορικά με το ντέρμπι «αιωνίων» στο ποδόσφαιρο αναφέροντας πως ο διαιτητής έκανε ένα λάθος που όλοι μπορούν να κάνουν.

Με το που τελείωσε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο στο οποίο οι «πράσινοι» ισοφάρισαν στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι του Σπόραρ, ο ακραίος των «ερυθρολεύκων», Σαλβαδόρ Ιντάλγκο με τιτίβισμά του έκανε λόγο για πουλημένη διαιτησία του Δανού Γιάκομπ Κέλετ.

Μία μέρα αργότερα ο Κουβανογερμανός βολεϊμπολίστας έριξε σε μεγάλο βαθμό τους τόνους αναφέροντας και πάλι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter τα εξής: «Αναφορικά με τα χθεσινά σχόλια μου για τον διαιτητή. Δεν επεδίωξα να προκαλέσω κάποια ζημιά ή κάτι κακό. Εξακολουθώ να θεωρώ πως ο διαιτητής πήρε μια κακή απόφαση και έκανε ένα λάθος το οποίο όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν. Εύχομαι σε όλους μια υπέροχη μέρα σκέψης. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε Ολυμπιακέ».

About my comments yesterday about the referee !

I was not looking for any harm or something bad !

I keep the opinion that the referee made a bad call and a mistake , which we all are humans and can do it.

I wish y’all a great reflexión day.

That’s my opinion

Pame Olympiacos