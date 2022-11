Οι εκπρόσωποι των ομάδων της Σούπερ Λίγκας εξέφρασαν τη διαφωνία τους για το 5% που ζητάει η ΕΠΟ. Ο έντονος διάλογος Καραπαπά - Μπαλτάκου.

Στο πλαίσιο της Γ.Σ. της ΕΠΟ υπήρξε σειρά τοποθετήσεων από τη μεριά των ανθρώπων των ομάδων της Λίγκας για το ζήτημα του ποσοστού με τους συλλόγους να θέλουν να δίνουν το 1% και την ελληνική Ομοσπονδία να εμμένει στο 5% αλλιώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στις ομάδες με τις μεταγραφές της.

Ο Μάνος Μαυροκουκουλάκης εκ μέρους του Παναθηναϊκού επισήμανε: «Την ουσία δεν δεχόμαστε. Εξαιτίας του τρόπου που λειτουργείτε. The way you are acting. Εμάς μας άρεσε ο τρόπος αλλά όχι το φόρματ που έσπευσε η ομάδα δίπλα μου (Ολυμπιακός) να παρουσιάσει. Η Λίγκα έχει δυνατούς εκπροσώπους. Εδώ είστε πολύ ήρεμοι και θα παρεισφρήσουν άτομα (σε αυτό που ζητάτε). Οι άνθρωποι του παρασκηνίου είναι εδώ, αριστερά μας και δεξιά μας. Των ομιλούντων περί αυτοδιοικήτου. Οι άνθρωποι της γαλλικής σειράς 'Οι άνθρωποι της σκιάς' είναι εδώ.

Έχετε ένα συμβούλιο που δεν είναι καμία κυρία. Δεν είστε Ερντογάν. Δεν είστε Τούρκοι πασάδες. Δεν έχει κυρία. Στελέχη. Πέντε κυρίες. Δεν είμαστε Τούρκοι με φερετζέδες. Φεύγω γιατί έχω ντέρμπι με τον κύριο δίπλα μου».

Ο Κώστας Καραπαπάς από τη πλευρά του στάθηκε στην επισήμανση Τζώρτζογλου περί αύξησης του μισθού του Μάνταλου από 2.500 σε 5.000 με τον Μπαλτάκο να είχε απαντήσει στον Κρητικό παράγοντα ότι μειώθηκε το ποσό σε σχέση με αυτό που είχε προτείνει ο Στιβ Μπένετ.

Ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού σχολίασε: «Σήμερα μαθαίνουμε καινούρια οικονομικά. Ο κ. Μάνταλος από 2.500 πήγε στις 5.000 και εσείς του είπατε ότι έχει μείωση. Άρα 'βαφτίσατε' τον διπλασιασμό. Παίρνει 5.000 για να κάνει τι;

Δεν ήταν μείωση. Τώρα μαθαίνουμε όπως λέτε εσείς ότι κάτι που είναι Νόμος. Υπάρχει Νόμος για το 1% από τις ομάδες της Σούπερ Λιγκ. Δεν θα το κρίνετε εσείς. Δεν θα κρίνετε εσείς τον Νόμο. Δεν είστε ο Θεός. Για να ισχύει η νομιμότητα πρέπει να ισχύσει ο Νόμος.

Η αξιολόγική σας κρίση. Λέω ότι ο Νόμος λέει αυτό. Χθες έγινε ένα συμβούλιο όπου οι ομάδες συμφωνούν στο 1%. Πριν από αυτό απειλήσετε ευθέως τις ομάδες. Το τι θα κάνουμε εμείς ως Λίγκα με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι δική μας δουλειά. Εσείς ο πρόεδρος της ΕΠΟ λέτε πως δεν θα τηρηθεί ο Νόμος και εάν τηρηθεί ο Νόμος οι ομάδες εκδικητικά δεν θα κάνουν μεταγραφές. Αυτό συζητάμε εδώ πέρα».

Ο Μπαλτάκος του απάντησε πως ούτε εκείνος είναι ο Θεός και ότι τον αφήνει αδιάφορο το τι λέει και πως από το ένα αυτί μπαίνει και από το άλλο βγαίνει. Ο Καραπαπάς σχολίασε πως «δεν μιλάω για σένα εδώ. Ούτε με ενδιαφέρει το κενό ανάμεσα στα αυτιά σου. Μιλάω για τους υπόλοιπους 150». Ο Καραπαπάς στάθηκε στο ότι ο Μπαλτάκος απειλεί της ΠΑΕ για το θέμα των μεταγραφών με τον πρόεδρο της ΕΠΟ να τοποθετείται και πιο μετά λέγοντας ότι δεν απειλεί.

Ο Ιωνικός από τη μεριά του επισήμανε ανάμεσα στα άλλα μέσω του εκπροσώπου του πως «με το ψήφισμα που φέρατε κατευθύνετε τα μέλη της Γ.Σ. να παρανομήσουν. Κατευθύνετε τα μέλη».

Ο Γκαγκάτσης εκ μέρους του ΠΑΟΚ σημείωσε ότι «να πω εδώ οι ομάδες της Σούπερ Λιγκ που είμαστε η κάθε μία εκπροσωπεί τον εαυτό της. Εμείς ως ΠΑΟΚ είμαστε υπέρ του 1% αλλά όχι την επαγγελματική διαιτησία αλλά να πάει στα ταμεία των ΠΑΕ. Εμείς ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ - πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά συμβόλαια - δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να πληρώνουμε 5% αντί για 1%. Καταλαβαίνουμε ότι σε περίπτωση πώλησης παίκτη ένα ποσό να καταλήγει στην ΕΠΟ. Στην περίπτωση της αγοράς παίκτη ποιό το νόημα να δίνουν επιπλέον ποσό στην ΕΠΟ;

Εμείς έχουμε κάνει μεταγραφές περίπου 10 εκατ. ευρώ. Το 5% είναι 500.000 Ευρώ. Καταλαβαίνω από την πώληση. ΟΚ. Στην αγορά νομίζω είναι... Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Κατανοώ απόλυτα και τη στάση τη δική σας. Εμείς θα συνταχθούμε με τον Νόμο. Το 4% θα καταλήξει στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν θα δώσουμε για την επαγγελματική διαιτησία. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση για όλες τις ΠΑΕ που δεν θα το πληρώσουν αυτό το 4%. Έχουμε 2 μήνες καιρό για να λυθεί αυτή η διαφωνία».

Ο Μπαλτάκος μετά απάντησε με το άρθρο 66. Σε αυτό τονίζεται πως το ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού επί οποιαδήποτε σύμβασης επαγγελματικών Ενώσεων ή ΠΑΕ πηγαίνει στην Ομοσπονδία. Με τις ομάδες της Λίγκας συντάχθηκε και η Super League 2. Ο πρόεδρος της ελληνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πρότεινε τελικώς το θέμα να συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και μετά να πάει σε έκτακτη Γ.Σ. της ΕΠΟ ή σε συνεδρίαση. Υπήρχε ένα ψήφισμα από προηγούμενη διαδικασία από την ΕΠΟ και αυτό παρέμεινε και μένει να φανεί η συνέχεια.