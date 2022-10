Ο Μίτσελ διάλεξε ξανά τον Ντόι για κεντρικό αμυντικό ενώ έχρισε βασικό τον Μπιέλ στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός.

Ο Ισπανός προπονητής είχε κάποιες μίνι... ανατροπές σε σχέση με την 11άδα του Ολυμπιακού . Για το κέντρο της άμυνας ο Μίτσελ διάλεξε τον Ντόι και ενώ χρίστηκαν βασικοί και οι Άβιλα και Μπιέλ.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Άβιλα, Ντόι, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Ίνμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Μπιέλ, Μασούρας και Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panetolikos is powered by @Stoiximan! Olympiacos slgr PANOLY Football LineUp Stoiximan pic.twitter.com/eIbi1EgiWA