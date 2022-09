Έτοιμος να κλείσει στην Αλ Αχλί είναι ο Τζέισον Ντεναγέρ με ελεύθερη μεταγραφή.

Στα ΗΑΕ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέισον Ντεναγέρ καθώς βρίσκεται μία ανάσα από το να υπογράψει στην Αλ Αχλί.

Συγκεκριμένα ο Βέλγος στόπερ, παρότι ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, εν τέλει επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στα ΗΑΕ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο διεθνής αμυντικός θα βρίσκεται εκεί μέσα στις επόμενες ώρες ώστε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Excl: Shabab Al Ahli are closing in on Jason Denayer deal. Agreement now imminent with Belgian centre back available as free agent, sources close to club confirm. 🚨🇧🇪🇦🇪 #transfers



Denayer will fly to UAE in the next hours to discuss final details and then sign the contract. pic.twitter.com/PfoNGGQ6j3