Μία προπόνηση διαφορετική από τις συνήθεις είχε σήμερα ο Παναθηναϊκός που έπαιξε οικογενειακό φιλικό με την Κ19 και επικράτησε με 2-0.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έβαλε τις δύο ομάδες να παίξουν ένα παιχνίδι δύο 25λεπτων. Νικήτρια ήταν η ανδρική ομάδα που κέρδισε με 2-0 χάρη στα γκολ των Ρούμπεν Πέρεθ και Αργύρη Καμπετσή.

Ατομικό πρόγραμμα έκανε και πάλι σήμερα ο Γιάννης Κώτσιρας. Αποφόρτιση έκανε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Απόντες ήταν και οι επτά διεθνείς Κουρμπέλης, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Τσέριν, Βέρμπιτς, Μάγκνουσον και Τσόκαϊ.

