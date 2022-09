Ο free agent Παϊτίμ Κασάμι, συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό για την πιθανή επιστροφή του στον Πειραιά, επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Όπως είναι γνωστό τις τελευταίες ώρες, ο πολύπειρος Ελβετός χαφ, Παϊτίμ Κασάμι, είναι σε διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για να επιστρέψει στον Πειραιά.

Ο 30χρονος χαφ που έχει μείνει ελεύθερος από τη Βασιλεία, βρέθηκε την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης» και συζήτησε σε καλό κλίμα με τους υπεύθυνους των Πειραιωτών.

Σήμερα ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, ενώ βάζει στο ερυθρόλευκο κάδρο και τον Τιμουέ Μπακαγιόκο της Μίλαν.

Συγκεκριμένα κάνει λόγο για φήμες που θέλουν τον αμυντικό μέσο της Μίλαν να πιάνει λιμάνι και ύστερα να μετακομίζει στο Νότιγχαμ τον Ιανουάριο.

Pajtim Kasami, still available as free agent — negotiations ongoing with Olympiacos over potential return. 🚨⚪️🔴 #transfers



Rumours about Tiemoué Bakayoko to Olympiacos and then to Nottingham Forest in January are wide of mark. pic.twitter.com/R4ddcVjtV4