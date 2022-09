Σύμφωνα με τον Καναδό δημοσιογράφο Μάνουεν Βεθ, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε προσφορά στο Τορόντο για την απόκτηση του Τζόναθαν Οσόριο.

Ο 30χρονος Καναδός μέσος μένει ελεύθερος σε λίγους μήνες από το Τορόντο, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2022 και οι συζητήσεις των δύο πλευρών για ανανέωση βρίσκονται σε τέλμα. Ο ίδιος φαίνεται να προτιμάει να ασχοληθεί με την μεταγραφή του μετά το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όπου θα συμμετέχει με τον Καναδά (έχει 55 συμμετοχές και 7 γκολ).

Αυτή τη στιγμή είναι τραυματίας και είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο του να φτάσει με το Τορόντο στα Play-offs του MLS. Η προσφορά του Παναθηναϊκού είναι στο τραπέζι και φαίνεται πως οι «πράσινοι» θα κάνουν υπομονή μέχρι το Μουντιάλ για να πετύχουν το deal. Όμως, ο Τζόναθαν Οσόριο έχει κι άλλες επιλογές. Ονειρευόταν πάντα να παίξει στην Serie A και πιθανό να δώσει περισσότερο βάση στο να βρει μία ομάδα εκεί.

Ο Τζόναθαν Οσόριο βρίσκεται στο Τορόντο από το 2012 και αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ομάδας, μη έχοντας φύγει ποτέ από την πόλη από την μέρα που γεννήθηκε εκεί. Συνολικά έχει πραγματοποιήσει 317 συμμετοχές με το Τορόντο έχοντας 57 γκολ και 34 ασίστ σε περισσότερα από 20.000 αγωνιστικά λεπτά. Την φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 25 συμμετοχές σκοράροντας 9 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

