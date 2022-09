Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νολίτο, ο οποίος είχε ακουστεί αρκετά για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό.

Ένα από τα ονόματα που συνδέθηκαν αρκετά με τις ελληνικές ομάδες, ήταν αυτό του Νολίτο. Ο 35χρονος εξτρέμ είχε μείνει ελεύθερος από τη Θέλτα και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μάλιστα, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής είχε ακουστεί τόσο για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, όσο και για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο αποφάσισε να παραμείνει στην Ισπανία και συγκεκριμένα, στην Ίμπιζα.

Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της χώρας ήταν εκείνη που κέρδισε τη «μάχη» για την υπογραφή του 35χρονου επιθετικού, ο οποίος συμφώνησε για συμβόλαιο ενός έτους.

Να θυμίσουμε πως, ο 16 φορές διεθνής με την Ισπανία, εξτρέμ, έχει αγωνιστεί με τα χρώματα των Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα, Μάντσεστερ Σίτι, Γρανάδα, Σεβίλλη και Θέλτα.

