Ο Ολυμπιακός δεν μένει στη... βόμβα με Μαρσέλο, αφού κινείται δυνατά για την απόκτηση του Τιεμουέ Μπακαγιόκο σύμφωνα με αναφορές σε ιταλικά media.

Η... βόμβα Μαρσέλο έπεσε και ο Πειραιάς... κάηκε στην υποδοχή του Βραζιλιάνο σταρ. Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια απίθανη μεταγραφή, ωστόσο δε θέλει να μείνει μόνο στον πρώην αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι επαφές με τον Τιεμουέ Μπακαγιόκο συνεχίζονται, τα ξένα δημοσιεύματα τονίζουν πως ο 28χρονος μέσος είναι θετικός στο να παίξει στο Λιμάνι και τις επόμενες ώρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

Μάλιστα, ο έγκυρος ρεπόρτερ Nicolò Schira αναφέρει πως δεν αποκλείεται ο Μπακαγιόκο να παίξει στους «Ερυθρόλευκους» μέχρι τον Γενάρη και στη συνέχεια να πάρει ξανά άρωμα Premier League ως παίκτης της Νότιγχαμ.

Escl. - Trattativa in corso tra #Olympiacos e Tièmouè #Bakayoko, fuori dai piani di #ACMilan e #Chelsea (proprietario cartellino). C’era giá accordo l’1 settembre, ma risoluzione saltata in extremis. Parti al lavoro per trovare nuova intesa. #calciomercato in 🇬🇷 finisce 15/9