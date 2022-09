Ο Μαρσέλο θα αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα του Ολυμπιακού ενώ πιο παλιά έχει φορέσει εκείνη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αποτελώντας μεγάλο θαυμαστή του Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς!

Ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον παγκόσμιο σταρ των πέντε Champions League Μαρσέλο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες για 1+1 χρόνια και το βράδυ της Δευτέρας 5/9 (21:00) θα παρουσιαστεί στους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» στο Καραϊσκάκης.

Το νέο τεράστιο απόκτημα του Ολυμπιακού αποτελεί φαν του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σε σημείο, μάλιστα να ζητά από τους ακόλουθούς του στα social media να ψηφίσουν τον Greek Freak για να πάει στο περσινό All Star Game του ΝΒΑ στο Κλίβελαντ!

He’s always on target. Retweet and vote for my man @giannis_an34 to be an NBA All-Star. Vamos!



1 RT = 1 vote@bucks x #NBAAllStar pic.twitter.com/WXKuQCMCBA