Τα «ερυθρόλευκα» θα φορέσει για πρώτη φορά ο Πεπ Μπιέλ, καθώς βρίσκεται στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ιωνικό.

Έχοντας μετρήσει μόλις λίγα 24ωρα στην Ελλάδα, ο Πεπ Μπιέλ κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό και μάλιστα ως βασικός.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός χαφ βρίσκεται στο βασικό σχήμα του Κάρλος Κορμπεράν, ενώ για πρώτη φορά, ξεκινάει και ο Ουί-Τζο Χουάνγκ.

Πιο αναλυτικά, οι Πειραιώτες ξεκινούν με τον Βατσλίκ στο τέρμα, τους Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Μανωλά και Άβιλα στην τετράδα της άμυνας. Ο Ιν-μπεόμ Χουάνγκ και ο Μπουχαλάκης στη μεσαία γραμμή με τον Μπιέλ μπροστά τους. Ο Ντε Λα Φουέντε με τον Μασούρα στα εξτρέμ και ο Ουί-Τζο Χουάνγκ στην κορυφή της επίθεσης, σε ένα σύστημα 4-2-3-1.

Ντεμπούτο έχουμε και για τον Ιωνικό, καθώς στο βασικό σχήμα βρίσκεται ο Μπαντιουγκού Φαντιγκά, που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σπανός έχει επιλέξει τους: Χουτετσιώτη, Αντούνες, Τσιγκρίνσκι, Ρομαό, Μίλο, Βαλεριάνος, Μύγας, Άοσμαν, Μεντόσα, Μάντζης και Φαντιγκά

