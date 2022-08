Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (31/8) τη μεταγραφή του Λάζαρου Λάμπρου στην ολλανδική Εξέλσιορ.

Ο Λάζαρος Λάμπρου επιστρέφει για τρίτη φορά στην Ολλανδία, μετά το πέρασμα του από Φορτούνα Σιτάρντ και Τβέντε, για να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της Εξέλσιορ. Η ολλανδική ομάδα κατέβαλε στον ΠΑΟΚ 400.000 ευρώ για να τον αποκτήσει.

Η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη μεταγραφή του Λάζαρου Λάμπρου στην Εξέλσιορ. Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του!».

Thank you Laza! All the best! 💪 #Lamprou @excelsiorrdam take care of him please! 🙏#PAOK #news