Ο Αστέρας Τρίπολης για άλλη μια φορά πρωτοπορεί και αφιερώνει την εκτός έδρας εμφάνισή του στην προστασία του περιβάλλοντος περνώντας το μήνυμα: «there is no planet b».

Μετά την πρώτη εμφάνιση για τη νέα σεζόν, ο Αστέρας, παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα η οποία είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του συλλόγου ετοίμασαν ένα ξεχωριστό video αναδεικνύοντας τις ομορφιές της φύσης, αποτελώντας με κάθε τρόπο τη μεγαλύτερη διαφήμιση για το νομό.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

Σε συνεργασία με την Macron δημιουργήσαμε μία εμφάνιση τεχνολογίας Eco Fabric, με στόχο το μήνυμα για την Προστασία του Περιβάλλοντος να διαδοθεί όπου αγωνίζεται η ομάδα μας την φετινή αγωνιστική περίοδο. 13 πλαστικά μπουκάλια μεταμορφώνονται σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η οποία σχεδιάζεται 100% από ανακυκλώσιμα υλικά, πιστοποιημένα από το Global Recycle Standard.

THERE IS NO PLANET B, ας προστατέψουμε τον πλανήτη μας!

Δείτε το video, με σεβασμό στο Περιβάλλον, με τα στοιχεία της φύσης και με όλες τις λεπτομέρειες της νέας μας εμφάνισης:

* Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ θα είναι διαθέσιμη στο Star Store (Εθν. Αντιστάσεως 67) και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.starstore.gr τις επόμενες ημέρες.