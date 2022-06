Τι είδαμε από τον Αγκιμπού κι άλλους «7» στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta την εικόνα των οκτώ παικτών του Ολυμπιακού με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το πρώτο του φιλικό.

Αν είχε ένα ενδιαφέρον, όπως αποδείχθηκε, το χθεσινό πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, ήταν για κάποιους μεμονωμένους παίκτες.

Γιατί στο σύνολο, αυτό που είδαμε ήταν έναν Ολυμπιακό που στο α΄ ημίχρονο έπρεπε να προηγείται με 1-0 και στο β΄ έναν Ολυμπιακό που θα μπορούσε να είχε φάει όχι δύο, αλλά και τέσσερα γκολ από την Ριντ, που γλίτωσε τον Μάιο την τελευταία αγωνιστική τον υποβιβασμό από την Α΄κατηγορία του αυστριακού πρωταθλήματος.

ΑΓΚΙΜΠΟΥ. Σε ρόλο πλέον κλασικού Νο 8 έκανε πολύ καλά κάποια πράγματα. Η πίεση του ψηλά και τα (πολλά) κλεψίματα της μπάλας ήταν πραγματικά καλού επιπέδου. Αρκετές και οι καλές ενέργειες και πάσες του. Όπως και οι επεμβάσεις του ανασταλτικά. Φαίνεται, από την άλλη, ότι δεν έχει ακόμη συνηθίσει τα νέα μέτρα στα οποία κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κι έτσι π.χ. δεν γίνεται καθόλου επικίνδυνος μπροστά. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πιο ομαδικός από ποτέ.

ΦΑΝΤΙΓΚΑ. Έπαιξε πιο πολύ από κάθε άλλον, 75 λεπτά. Μισό χρόνο ως έξω αριστερά και μισό χρόνο ως 10άρι. Για 10άρι μοιάζει ακόμη εντελώς ανέτοιμος. Σε ρόλο εξτρέμ «κάτι» πάει να δείξει, με την καλή τεχνική του και την ικανότητα του να μπαίνει στις φάσεις. Μεγάλο του πρόβλημα οι κακές αποφάσεις: πάει συνεχώς για το εξεζητημένο, το τακουνάκι κλπ, χωρίς όμως να δείχνει να έχει την τόσο μεγάλη δυνατότητα για να το πετύχει. Δύο φορές στο α΄ ημίχρονο έκανε κούρσα ο Κούτρης κι αντί να του «αφήσει» την μπάλα επιχείρησε να συγκλίνει…Όταν έκανε τη σωστή κίνηση στο β΄ ημίχρονο, κι άφησε στον Σισέ, αμέσως δημιουργήθηκε ευκαιρία. Έχει ακόμη πολλά ψωμιά να φάει για να παίξει βασικός στον Ολυμπιακό, καθότι εύκολα κόβεται η, χάνει την μπάλα. Ωστόσο, σου δίνει μία ελπίδα ότι μπορεί να εξελιχθεί, παίζοντας περισσότερο ποδόσφαιρο, παρά μπάλα. Τραγικά κακό το σουτ στο τετ α τετ με τον αντίπαλο γκολκίπερ.

ΚΟΥΤΡΗΣ. Στην επιστροφή του μετά από τόσο πολύ καιρό στον Ολυμπιακό, αν μη τι άλλο το προσπάθησε καλά. Έβγαινε από ωραία έως, ενίοτε, πολύ ωραία μπροστά, αλλά καμία από τις σέντρες του δεν ήταν επικίνδυνη-πιο πολύ επικίνδυνο ήταν ένα σουτ από καλή θέση. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα αμυντικά, ορισμένες του πάσες μπροστά ήταν πραγματικά καλές, όμως στα 27 του πλέον πρέπει να δουλέψει περισσότερο το δεξί πόδι-σε μία φάση θα μπορούσε να σουτάρει με το δεξί και ενδεχομένως να σκοράρει.

ΚΑΝΕ. Εκεί που βοήθησε ήταν στην πίεση πάνω στην μπάλα, ακόμη και ψηλά, όπως και στα κλεψίματα (από ένα τέτοιο προέκυψε η μεγαλύτερη ευκαιρία, του Φαντιγκά), κάνοντας σε αυτό το κομμάτι καλό δίδυμο με τον Αγκιμπού. Δεν έχει την στόφα του Εμβιλά με την μπάλα, όμως την κυκλοφορεί συνήθως σωστά. Ερωτηματικά έβγαλε σε φάσεις που ρίσκαρε την πάσα μέσα και γύρω από την περιοχή του Κρίστινσον, ενώ κάποιες κρίσιμες στιγμές τον περιμέναμε καλύτερο ανασταλτικά.

ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ. Έβγαλε ενέργεια στο α΄ μισό του α΄ ημιχρόνου, δεν είχε όμως καθόλου αποτελεσματικότητα. Θα μπορούσε και να σουτάρει καλύτερα και να σεντράρει καλύτερα. Εάν μπορέσει να εκμεταλλευθεί την κινητικότητα του, προσθέτοντας ουσία μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Ο Μαρτίνς εκτίμησε το καλό του δεξί πόδι και του έδωσε τις εκτελέσεις των κόρνερ και των φάουλ.

ΚΕΙΤΑ. Έπαιξε μόλις 15 λεπτά, μετά από απουσία έξι μηνών λόγω τραυματισμού και με ελάχιστες προπονήσεις, με συνέπεια ο πιτσιρικάς εξτρέμ να ψάχνεται που να πατήσει μέσα στο τερέν, να κάνει λάθη, να χάνει την μπάλα., πιθανότατα και αγχωμένος. Έκανε μία-δύο κινήσεις καλές, δεν μπορεί να κριθεί υπό αυτές τις συνθήκες.

ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ. Ελλείψει άλλου άλλου έπαιξε δεξί μπακ για 30 λεπτά και πρέπει να του πιστώσουμε ότι παρότι καθαρός στόπερ το πάλεψε, βγήκε μπροστά, έκανε σέντρες, συνεργάστηκε. Στη φάση του 2-0 τον άφησαν μόνο του με δύο αντιπάλους και σε μία άλλη ευκαιρία μπορούσε ίσως να πάει πιο έγκαιρα στην μπάλα. Δείχνει να έχει μπει πάντως στο κλίμα της πρώτης ομάδας.

ΧΑΣΑΝ. Μετά τους Κούτρη και Ραντζέλοβιτς, επιστροφή και για τον Αιγύπτιο φορ, που έπαιξε για μισή ώρα με τον Τικίνιο σε 4-4-2. Πιο κινητικός από τον Βραζιλιάνο, αλλά όχι σε βαθμό που να προκαλέσει ενδιαφέρον.

Οκ, πρώτη εικόνα ήταν, αλλά εγώ δεν αλλάζω γνώμη-από κάθε ματς, ακόμη και από το πιο αδιάφορο φιλικό, μπορείς να δεις πράγματα…

