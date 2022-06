Μία έρευνα που περιλαμβάνει πάνω από 1.500 ομάδες παρουσιάζει τον Ολυμπιακό 2ο παγκοσμίως σε επίπεδο νικών πίσω από τη Σαχτάρ.

Ο λόγος για μία έρευνα που υπολογίζει νίκες, γκολ και διαφορά τερμάτων. Αυτή η έρευνα δείχνει τη Σαχτάρ στην πρώτη θέση και να ακολουθεί πίσω ως 2ος ο Ολυμπιακός . Η έρευνα αφορά 64 Λίγκες και 1.554 ομάδες. Στη 3η θέση είναι η Σέλτικ και ακολουθεί η Πόρτο με τη Λουντογκόρετς.

Collated 64 leagues around the world in a behind the scenes scrapeathon. @FCShakhtar_eng have best win:matches ratio! Followed by @olympiacosfc and then Scotland's @CelticFC in 3rd. Other side of Glasgow there too: @RangersFC in 17th. Total of 1554 clubs analysed around the https://t.co/7vqLxRETLF pic.twitter.com/FRcZUTSHXk