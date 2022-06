Το Gazzetta επιχειρεί να κάνει μια πρώτη βόλτα απ’ τα δεκάδες γήπεδα που φέρνουν την υπογραφή της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής φίρμας «Populous», το φαβορί για να ηγηθεί της σύμπραξης εταιριών για τη «Νέα Τούμπα»!

Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος είναι μια ιστορική στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που χρειάζεται για να αποκτήσει η μεγάλη ομάδα της Βορείου Ελλάδας το νέο γήπεδο της. Το έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Το έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη. Η (παλιά) Τούμπα τον Σεπτέμβριο συμπληρώνει 63 χρόνια «ζωής», είναι ένα γοητευτικό, αλλά συνάμα υπέργηρο γήπεδο.

Η λαχτάρα του κόσμου να μάθει λεπτομέρειες είναι τεράστια και σε πολύ μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη, μ’ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι να επικεντρώνεται στο σχέδιο του νέου γηπέδου. Το πως θα είναι, πως θα φαίνεται από μακριά, πόσες θέσεις θα έχει, κοινώς, δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι μελέτες, ούτε τα νούμερα και οι αριθμοί.

Για το τελικό σχέδιο της Νέας Τούμπας ο Ιβάν Σαββίδης έχει δεσμευτεί να ζητήσει την άποψη της οικογένειας του «Δικεφάλου», μέσω διαδικασίας που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, αυτό σημαίνει πως αμέσως μετά τις υπογραφές στις σχετικές συμβάσεις ανάθεσης του έργου (μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας η ΠΑΕ θα καλέσει τους εκπροσώπους για να υπογράψουν τις συμφωνίες) με τη σύμπραξη των εταιριών, θα ετοιμαστούν και θα παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού μια σειρά αρχικών σχεδίων τα οποία, ενδεχομένως, να τεθούν σε ψηφοφορία στους φίλους του ΠΑΟΚ. Είναι μια σκέψη που επεξεργάζονται στη Μικράς Ασίας.

Μεγάλη συζήτηση (πέρα απ' τα... αρχαία) από την πρώτη στιγμή έχει ανοίξει αναφορικά με τη χωρητικότητα του νέου γηπέδου. Ακούστηκαν πολλές απόψεις, κάποια στιγμή η αναφορά και μόνο από το Γιώργο Σαββίδη στο συμβολικό «41.926» έφτανε για να συζητιέται από μεγάλο αριθμό φιλάθλων ακόμα και τώρα το συγκεκριμένο νούμερο, ωστόσο η τελική απόφαση θα προκύψει μέσα από τις συζητήσεις που θα έχουν οι άνθρωποι του Ιβάν Σαββίδη και της διοίκησης με την σύμπραξη των εταιριών, την ώρα που το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει συγκεκριμένα μεγέθη και αριθμούς αναφορικά με το τι μπορεί να χτιστεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο εντός κατοικημένης περιοχής.

«Η Populous είναι μια απ’ τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο, σχετικά με τα γήπεδα, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι σχετικό με συμφωνίες», υποστήριξε σήμερα ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος, κι όπως έγραψε το Gazzettta από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (10/6) αυτό που προκύπτει, βάσει πληροφοριών, επικεφαλής της σύμπραξης των εταιριών που θα αναλάβουν τις αρχιτεκτονικές μελέτες και το σχεδιασμό, θα είναι η αμερικανική εταιρία «Populous», ένας κολοσσός στον χώρο των κατασκευών και δη στον σχεδιασμό και στην κατασκευή γηπέδων σε όλο τον κόσμο.

Η «Populous» έχει στο ενεργητικό της 1.324 σχεδιασμούς και κατασκευές σταδίων σε 34 χώρες σ' όλο τον κόσμο, ενδεικτικά αναφέρουμε το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της Τότεναμ στο Λονδίνο και της Λιόν στη Γαλλία.

«Σχεδιάζουμε εμβληματικά στάδια σε όλο τον κόσμο, προσελκύοντας ανθρώπους και κοινότητες για αξέχαστες εμπειρίες. Από την πρώτη ιδέα έως την ολοκλήρωση του έργου, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να μετατρέψουμε τις ιδέες σε καινοτόμους και αξέχαστους χώρους. Είτε αυτό πρόκειται για μέρη διεθνούς αναγνώρισης είτε για τοπικά λατρεμένους χώρους, κάθε στάδιο ορίζει το σκηνικό για κάθε είδους εκδηλώσεις», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμά της η εταιρία με έδρα το Κάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών, εμπειρία 35 και πλέον ετών και συνολική αξία των γηπέδων, που έχει κατασκευάσει ανά τον κόσμο, άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Η «Populous» εξειδικεύεται στο να φέρνει κοντά τους ανθρώπους μέσω του σχεδιασμού. Το 2022 αναδείχθηκε ως μία από τις 50 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο και η πιο καινοτόμος εταιρία αρχιτεκτονικής στον κόσμο. Διακρίνεται για τη δυναμική σχεδιαστική της προσέγγιση, η οποία καταφέρνει να συνδυάσει την αρχιτεκτονική τεχνογνωσία και την κατανόηση της εμπειρίας των φιλάθλων, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιληφθεί τις συνθήκες και να προσφέρει γήπεδα που ταιριάζουν στις κατά τόπους περιοχές και τις ιδιαιτερότητες των πόλεων.

Στα τέλη του Απριλίου επιλέχθηκε για να σχεδιάσει το νέο γήπεδο των Buffalo Bills (NFL) στο Orchard Park της Νέας Υόρκης, με το κόστος του να ανέρχεται στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ φήμες ήθελαν την εταιρία να βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλες δύο ομάδες από το χώρο του επαγγελματικού ράγκμπι.

Τα τελευταία χρόνια έχει σχεδιάσει μερικά από τα πιο εμβληματικά στάδια σ' όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 17 γηπέδων NFL και της Climate Pledge Arena στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών, έναν πολυχώρο στον οποίο έχουν δημιουργηθεί ένα γήπεδο μπάσκετ 18,100 θεατών, ένα γήπεδο χόκεϊ επί πάγου 17,151 θεατών κι ένα συναυλιακός χώρος 17,200 θεατών.

Το «LECOM Harborcenter» στη Νέα Υόρκη είναι ένα… παράσημο για την εταιρία, όπως επίσης και το ADPRO Sports Training Facility, το προπονητικό κέντρο των Buffalo Bills, κάτι που φανερώνει την ικανότητα κατασκευής κι άλλων χώρων πλην σταδίων. Η «Populous» επιλέχθηκε για να σχεδιάσει ένα νέο στάδιο πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 20.000 ατόμων, στο Μόναχο που θα ονομάζεται «MUCcc Arena». Το συγκεκριμένο στάδιο πρόκειται να γίνει ο πρώτος κλιματικά ουδέτερος χώρος εκδηλώσεων της Γερμανίας, καθώς θα παράγει τη δική της ενέργεια με αρκετές χιλιάδες ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή και γύρω από την τοποθεσία του.

Επίσης στο portfolio της υπάρχει και το «Narendra Modi Stadium», το μεγαλύτερο στάδιο κρίκετ στον κόσμο, χωρητικότητας 105.000 θεατών, που έχει κατασκευαστεί στην Ινδία.

The sights and sounds of the worlds largest cricket stadium @GCAMotera #NarendraModiStadium lit up to celebrate the #tataiplfinal. Congratulations to the home team @gujarat_titans winning at a record home crowd of 105,000 fans 👏🔥🏏 https://t.co/ekI91KfXg9