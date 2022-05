Στην Ολλανδία θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα «χτιστεί» γι' ακόμη μια χρονιά στο Άπελντοορν της Ολλανδίας, από τις 27 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου, πριν ξεκινήσει το ταξίδι του από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League, αλλά και το νέο πρωτάθλημα.

Επί ολλανδικού εδάφους, οι «ασπρόμαυροι» θα δώσουν 4-5 φιλικά παιχνίδια, πριν την επιστροφή στη βάση τους, με φόντο τα πρώτα επίσημα παιχνίδια ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και οι αναμετρήσεις προγραμματισμένες για τις 21 και 28 Ιουλίου.

Τα τελευταία χρόνια η Ολλανδία αποτελεί μια «σταθερά» για τον ΠΑΟΚ. Το 2016 ο «Δικέφαλος του Βορρά» πραγματοποίησε στο Όοστερμπεεκ την προετοιμασία του, υπό την καθοδήγηση του Βλάνταν Ίβιτς και την επόμενη χρονιά με τον Στανόγεβιτς στο τιμόνι, στο Χορστ. Το 2019-20 η προετοιμασία του ΠΑΟΚ έγινε εκ νέου στην Ολλανδία και συγκεκριμένα σε δύο δόσεις. Αρχικά στο Άπελντοορν κι έπειτα στο Χορστ. Την επόμενη χρονιά λόγω πανδημίας οι Θεσσαλονικείς προετοιμάστηκαν στο Πήλιο, με τον Αμπέλ Φερέιρα. Φέτος, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ξανά στα ηνία του συλλόγου, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην... κανονικότητα και την Ολλανδία.

