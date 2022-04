Ο Ματίας Αλμέιδα ήταν ένας από τους Αργεντινούς που βίωσαν από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πανδημίας. Η «οδύσσεια» του στις ΗΠΑ και οι προσπάθειες του να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες της Αζούλ στην πατρίδα του.

Η οικογένεια του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι ο επόμενος προπονητής της ΑΕΚ, χτυπήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό. Τέτοια εποχή πέρυσι, ο πατέρας του Αργεντινού τεχνικού έχασε τη μάχη με τον covid, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών. Σα να μην έφτανε αυτό, λίγες ημέρες αργότερα, ο Ματίας Αλμέιδα είδε και την μητέρα του να διακομίζεται στο νοσοκομείο, στην προσπάθειά της να βγει νικήτρια από τη μάχη με τον ιό. Τελικά, η Σίλβια τα κατάφερε κι επέστρεψε στο σπίτι της δίπλα στον γιο της.

«Ενώ είμαι στο κρεβάτι του νοσοκομείου και αναρρώνω από τον COVID-19, εδώ κοντά μου πέθανε ο σύζυγός μου Όσκαρ Αλμέιδα. Μια ολόκληρη ζωή μαζί του και δεν μπόρεσα να τον αποχαιρετήσω όπως ήθελα. Ο Θεός όμως κανονίζει τα πράγματα. Τι να πω, είμαι συντετριμμένη, θα ήθελα να είμαι με όλη μου την οικογένεια, αλλά δεν μπορώ. Όσκαρ, θα είσαι πάντα στην καρδιά μου, σε αγάπησα και θα σε αγαπώ μέχρι την ημέρα που θα ξανασυναντηθούμε, αγάπη της ζωής μου», ήταν το μήνυμα της μητέρας το Ματίας Αλμέιδα στον σύζυγό της, Όσκαρ.

The San Jose Earthquakes are deeply saddened to hear of the passing of Matías Almeyda’s father, Oscar, and extend heartfelt condolences to the entire Almeyda family during this difficult time. pic.twitter.com/ivZ9j7CHco