Η ΠΑΕ ΑΕΚ έλαβε πέντε πολύ σημαντικά βραβεία στο πλαίσιο της εκδήλωσης των Sports Marketing Awards 2022.

Η σχετική ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων» αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ συμμετείχε για 5η διαδοχική χρονιά στα Sports Μarketing Awards, μια διοργάνωση στην οποία οι υποψηφιότητες αφορούν στο ευρύτερο πεδίο του αθλητικού marketing, των πωλήσεων και της επικοινωνίας και αξιολογούνται από κριτική επιτροπή με καταξιωμένα στελέχη, από τις σημαντικότερες εταιρείες της εγχώριας αθλητικής αγοράς.



Όλες οι φετινές υποψηφιότητες της ΠΑΕ ΑΕΚ βραβεύτηκαν, καθώς της απονεμήθηκαν αναλυτικά:



• Χρυσό βραβείο για το βίντεο «ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ, ΟΛΗ ΜΑΣ Η ΖΩΗ!» στην κατηγορία Best CSR Campaign / Activity

• Χρυσό βραβείο για το «ΝΕΟ ΕΠΙΣΗΜΟ E-SHOP ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ» στην κατηγορία Best Corporate Website / E-shop

• Χρυσό βραβείο για την ενέργεια «WELCOME THROUGH FOOTBALL» στην κατηγορία Best CSR Campaign / Activity

• Χάλκινο βραβείο για την ενέργεια «ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ» στην κατηγορία Best CSR Campaign / Activity

• Χάλκινο βραβείο για το «AEK FC OFFICIAL VIBER COMMUNITY» στην κατηγορία Best Overall Presence in Social Media



Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και την ΠΑΕ ΑΕΚ εκπροσώπησε ο Εμπορικός Διευθυντής της ομάδας Νίκος Καραούζας.