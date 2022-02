Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε συγχαρητήρια ανάρτηση για τις 150 συμμετοχές του διεθνούς μεσοεπιθετικού Γιώργου Μασούρα στην ομάδα.

Το post του Ολυμπιακού :

Συγχαρητήρια Γιώργο για τις 150 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας! Congratulations @geo_masou for achieving 150 appearances with Olympiacos in all competitions!