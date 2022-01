ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: το κλειδί, τα πέναλτι κι ο καρτάκιας διαιτητής…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το αποψινό ντέρμπι της Τούμπας.

Το πρώτο πράγμα που μπορείς να πεις για ένα…σύγχρονο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού είναι η πλήρης ισορροπία αποτελεσμάτων τους στην Τούμπα: στα 11 τελευταία παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ (2-0, 3-1, 2-0, 2-1) κι ο Ολυμπιακός (1-0, 1-0, 2-0, 2-0) έχουν από τέσσερις νίκες, ενώ τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια τους έληξαν ισόπαλα (1-1, 0-0, 1-1)!

Τι άλλο μπορούμε να προσέξουμε; Ότι πολύ απλά, κερδίζει αυτός που ανοίγει πρώτος το σκορ! Οι ανατροπές είναι κάτι σπάνιο. Άντε να βρούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει (1-1) τον Ολυμπιακό με γκολ στο 88’ (Αθανασιάδης) το 2012 κι ότι ο Ολυμπιακός ισοφάρισε (1-1) πέρυσι με τον Μπα στο 77’, ενώ έχανε 0-1 από το 51’ (Ίνγκασον)-παρεμπιπτόντως, ο Μπα δεν έχει σκοράρει ποτέ άλλοτε (!) για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αντιθέτως ο Ίνγκασον έχει σκοράρει κατά του Ολυμπιακού και στο Καραϊσκάκη.

Ανατροπές σκορ στην Τούμπα εδώ και κάποια χρόνια έχουμε μόνο σε αγώνες Κυπέλλου: πρόπερσι ο ΠΑΟΚ έχανε 0-2 και κέρδισε 3-2 (αλλά αποκλείστηκε) και το 2016 ο Ολυμπιακός έχανε 0-1 και κέρδισε 2-1 (και με…διακοπή στο 81ο λεπτό!). Για να βρούμε ανατροπές σκορ στο πρωτάθλημα πρέπει να πάμε στο 2009 (ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός από 1-0 σε 1-2 με γκολ του Αβραάμ στο 90’) και σε δύο ματς στα οποία ο Ολυμπιακός ήταν εντελώς αδιάφορος βαθμολογικά (ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 από 0-1 με πέναλτι στο 71’ το 2011 και ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1 από 0-1 το 2014 με γκολ στο 84’).

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτές τις λιγοστές φορές που η μία η, η άλλη ομάδα δεν ηττήθηκε ενώ έχανε 0-1, το παιχνίδι «γύρισε» στα τελευταία 10-20 λεπτά…

Η ουσία είναι ότι το Νο 1 κλειδί για να κερδίσεις ένα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός είναι το πρώτο γκολ!

Βλέπουμε, άλλωστε, κι από τα παιχνίδια γενικά του Λουτσέσκου κόντρα στον Ολυμπιακό, ότι νίκησε και στα δύο στα οποία άνοιξε το σκορ (με τον ΠΑΟΚ, 3-1 μέσα κι 1-0 έξω) και έχασε και τα εννιά στα οποία άνοιξε ο Ολυμπιακός το σκορ (δύο με τον ΠΑΟΚ, 0-1 κι 1-2 έξω…και εφτά με την Ξάνθη, τρία μέσα, τρία έξω κι ένα τελικό Κυπέλλου). Όπως βλέπουμε κι από τα παιχνίδια γενικά του Μαρτίνς κόντρα στον ΠΑΟΚ, ότι νίκησε σε όσα άνοιξε το σκορ (έξω 1-0 κι 1-0, μέσα 3-0, 1-0, 2-1, αλλά και 2-0 στο Κύπελλο), με εξαίρεση το 2-3 πρόπερσι στην Τούμπα για το Κύπελλο. Και έχασε σε όσα δέχθηκε πρώτος γκολ (μέσα 0-1 και 0-1, έξω 1-3, 0-2, αλλά και 1-2 στο Κύπελλο), «σώζοντας» το 1-1 πέρυσι στην Τούμπα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το 1-1 πρόπερσι στο Καραϊσκάκη.

Είναι φανερό ότι το πρώτο γκολ παίζει τεράστιο ρόλο και για τις δύο ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Άλλο κλειδί; Εδώ πρέπει να πάμε στα φετινά: ένα πέναλτι! Αυτό που συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ δεν είναι απλά απίστευτο, είναι μαθηματικά απίθανο, δεν γίνεται. Ο αριθμός των πέναλτι που κερδίζει, δεν υπάρχει! Ο δε Κούρτιτς είναι ο μοναδικός πρώτος σκόρερ ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που έχει τόσα πολλά γκολ από πέναλτι!

Μόνο στα πέντε τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος γίνεται το εξής:

Γενικά από τις 12 νίκες του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, οι εννιά έχουν έρθει με τη βοήθεια (τουλάχιστον) ενός πέναλτι σε καθοριστικό σημείο των αγώνων. Αν θέλετε αλλιώς, ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του στα οποία δεν σκόραρε από πέναλτι έχει τρεις νίκες, μία ισοπαλία και πέντε ήττες…Συν το 0-0 τις προάλλες με την ΑΕΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο. Στα δε 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια του δεν έχει πάρει ούτε ένα πέναλτι…

Αν μη τι άλλο, οι αμυντικοί και γενικά οι παίκτες του Ολυμπιακού θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί απόψε, ώστε να μην υπάρξει κι άλλο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ…Όπως πρέπει να είναι προσεκτικός κι ο Πορτογάλος διαιτητής, ο Λουίς Γκοντίνο, που φέτος έχει σφυρίξει και στο γαλλικό πρωτάθλημα, το Μπορντό-Λανς 2-3 με πέναλτι στο 90’.

Αυτό που έχω παρατηρήσει για τον 36χρονo Πορτογάλο ρέφερι είναι ότι δίνει αρκετά εύκολα και τα πέναλτι, αλλά και τις κόκκινες κάρτες: Πρόπερσι σε 28 παιχνίδια είχε εφτά κόκκινες κι εννιά πέναλτι, πέρυσι σε 35 παιχνίδια είχε 14 κόκκινες και 12 πέναλτι και φέτος σε 18 μέχρι τώρα παιχνίδια έχει έξι κόκκινες κι έξι πέναλτι.

Είναι αυτό που λέμε καρτάκιας (κατά πρώτον) και πεναλτάκιας (κατά δεύτερον).

Άσχετο: Αν ο Ολυμπιακός μπορούσε αυτή την στιγμή να δώσει έναν παίκτη του, πέραν του Σεμέδο, θα έδινε χωρίς δεύτερη συζήτηση, τον Κούντε. Με βάση πρώτον όσων (δεν) έχει δείξει ο Καμερουνέζος, δεύτερον της παρουσίας των Εμβιλά, Μαντί, Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή και τρίτον δύο νέων προσώπων στα κεντρικά χαφ (Κανέ, Φαντιγκά).

Για το τέλος, ένα τιτίβισμα οπαδού της Νότιγχαμ για τον Καρβάλιο

Farewell Prince 👋. So, it didn't quite work out at #NFFC, but I believe he'll rise to the occasion on the Champions League stage with Olympiacos. Then in seasons to come; slot in neatly as the 🔟 for one of the Big Guns. This isn't the last we'll hear from Joao 🇵🇹 https://t.co/rsA7WKq1YP