Στην τελική ευθεία έχει μπει ο δανεισμός του Ρούμπεν Σεμέδο στην Πόρτο, την ώρα που οι Πορτογάλοι μιλούν για ενοίκιο 1 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι αντί 4-5 εκατ. ευρώ.

Η παραχώρηση του Ρούμπεν Σεμέδο στην Πόρτο έχει μπει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SIC Notícias, η πορτογαλική ομάδα προσφέρει 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του 28χρονου κεντρικού αμυντικού, ενώ στο τέλος της σεζόν θα υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς 4-5 εκατομμυρίων ευρώ.

Rúben Semedo mais próximo do FC Porto por empréstimo, com cláusula de compra obrigatória entre os 4 e os 5 milhões de euros, avança a @SICNoticias.

Os “Dragões” devem pagar 1 milhão ao Olympiacos pela taxa de empréstimo, adianta a mesma fonte.

As negociações estão na fase final. pic.twitter.com/IzQUbHGGq0