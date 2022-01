Ο Κάροl Σφιντέρσκι είναι, πλέον παίκτης της Charlotte FC που τον παρουσίασε στο κοινό της νέας του ομάδας. Όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στον Πολωνό πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ.

Η χτεσινή μέρα ανήκε στον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο Πολωνός επιθετικός ανακοινώθηκε επίσημα από τη νέα του ομάδα, την Charlotte FC, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2025 με οψιόν για ένα ακόμα χρόνο.

Ο 25χρονος φορ βρέθηκε στο «Bank of America Stadium» και παρουσιάστηκε στους φίλους της νέας ομάδας του, ενώ νωρίτερα ο ΠΑΟΚ τον είχε αποχαιρετίσει και ευχαριστήσει για όλα όσα πρόσφερε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης για τρία χρόνια.

Οι Αμερικανοί βρήκαν και το νέο παρατσούκλι που θα συνοδεύει τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ, αποκαλώντας τον στα social media «Mr. Playmaker», ενώ ο πρόεδρος, Νικ Κέλι, αποκάλυψε πως την περασμένη Κυριακή (23/1) και πριν υπογράψει με την Charlotte FC, ο Σφιντέρσκι επικύρωσε τη μεταγραφή του σβήνοντας μια γενέθλια τούρτα, που πάνω έφερε το σήμα της νέας ομάδας του!

Was worried about closing the deal, but then we received this over the weekend and we knew it was done. I think we celebrated Karol’s birthday more than he did. pic.twitter.com/Uypux5scEj