Οι Πορτογάλοι στο twitter αναγνωρίζουν την καθοριστική συμβολή που είχε ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Ζοσέ Μπότο, στο θέμα της απόκτησης του Φιλίπε Σοάρες από τη Μορεϊρένσε.

Ο Φιλίπε Σοάρες θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και είναι αρκετά μεγάλος ο αντίκτυπος της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από έξι μήνες η Πόρτο ήταν έτοιμη να βγάλει 4 έως 6 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο της για να τον αποκτήσει, με την Μπενφίκα λίγο νωρίτερα να κάνει σκέψεις επιστροφής του στο «Ντα Λουζ» μιας και ο 22χρονος μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες των Λουζιτανών.

Η απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ ήταν κάτι που εξέπληξε τους Πορτογάλους, οι οποίοι σχολιάζοντας την σημερινή είδηση του περιπετειώδους ταξιδιού του Φιλίπε Σοάρες στην Ελλάδα για τις τελικές συζητήσεις και τις υπογραφές με τους «ασπρόμαυρους» έδωσαν τα credit τους στον Ζοσέ Μπότο.

Ο Πορτογάλος αθλητικός διευθυντής του «Δικεφάλου» είχε καθοριστική συμβολή στη μεταγραφή του 22χρονου χαφ κάτι που αποτυπώθηκε απ’ ότι έγραψαν σήμερα στο twitter οι συμπατριώτες του.

Ας δούμε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά tweet με αναφορές τόσο στην ποδοσφαιρική αξία του Σοάρες, όσο και στην συμβολή του Μπότο.

«Ο Ζοσέ Μπότο στον ΠΑΟΚ. Ποιον θα ψάξει στο μεταγραφικό παζάρι; Τον Φιλίπε Σοάρες. Ωστόσο, εδώ στην Πορτογαλία, δεν αναγνώρισαν ποτέ την ποδοσφαιρική αξία του Φιλίπε. Συνεχίζω να λέω ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που θα μπορούσε να είναι μέλος οποιασδήποτε ομάδας στο πορτογαλικό πρωτάθλημα», γράφει ο Ραφαέλ Πατσέκο από την εξιδεικευμένη ιστοσελίδα «futebol de bancada». Και προσθέτει: «Η Μπενφίκα θα ήταν η ομάδα που θα μπορούσε να ωφεληθεί περισσότερο από την παρουσία του Σοάρες, καθώς είναι ξεκάθαρα ένας δημιουργικός μέσος από τις πίσω ζώνες τερματισμού, που τέτοιους η Μπενφίκα δεν έχει».

José Boto no PAOK. Quem vai buscar no mercado de transferências? Filipe Soares. Entretanto, cá por Portugal, nunca reconheceram o valor desportivo do Filipe. Continuo a dizer que é excelente jogador que poderia fazer parte de qualquer plantel da liga portuguesa.