Το Gazzetta αναλύει το χρονοδιάγραμμα για το διαφαινόμενο deal του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Ντιμπί Κεϊτά. Θέμα χρόνου και η άφιξη του Ζοάο Καρβάλιο στο Λιμάνι.

Ο Ολυμπιακός έκανε την αρχή με τον Κώστα Μανωλά, συνέχισε με τον Μπαντιουνγκά Φαντιγκά και η επόμενη προσθήκη που θα επιδιώξει να κλείσει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο, δίχως όπως προκύπτει να είναι η τελευταία, είναι αυτή του Ντιμπί Κεϊτά. Ο 19χρονος εξτρέμ ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία διαπραγματεύονται οι «ερυθρόλευκοι» για να ολοκληρώσουν το deal. Για την ακρίβεια, μόνο αυτό απομένει για να αφήσει τους «Μερένγκες» και να φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Ελλάδας ο Ισπανός ακραίος επιθετικός με καταγωγή από το Μάλι. Άλλωστε με τον ποδοσφαιριστή φέρεται να υπάρχει συμφωνία σε όλα. Δηλαδή στο χρόνο του συμβολαίου, στα χρήματα, στην προοπτική που υπάρχει γι' αυτόν στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, αυτό που προκύπτει από τη Μαδρίτη είναι πως μέχρι την Τετάρτη (19/1) ή Πέμπτη (20/1) θα έχει κλειδώσει η συμφωνία των δύο ομάδων και πως ο Κεϊτά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα μέχρι το Σαββατοκύριακο (22-23/1), ή και νωρίτερα, για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Το who is who του Κεϊτά