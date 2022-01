Τα συλλυπητήρια του ΠΑΟΚ σε Νταντσένκο: «Μείνε δυνατός Όλεγκ» (pic)

Οι «ασπρόμαυροι» εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στον Όλεγκ Νταντσένκο για τον αδόκητο χαμό της συζύγου του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στον Όλεγκ Νταντσένκο για το τραγικό συμβάν της απώλειας της συζύγου του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ουκρανία.

«Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στον Όλεγκ Νταντσένκο για την τραγική απώλεια της συζύγου του. Μείνει δυνατός Όλεγκ», αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

We express our deepest condolences to Oleg Danchenko for the tragic loss of his wife. Stay strong Oleg