Σύζυγος Κουλιμπαλί: «Είναι σε σταθερή κατάσταση, ανακτά τις αισθήσεις του αργά αλλά σταθερά» (vid)

Η κατάσταση του Ουσμάν Κουλιμπαλί φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί, όπως επιβεβαίωσε με μήνυμά της στα social media η σύζυγος του.

Χαρμόσυνα φαίνεται πως είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του. Ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού και νυν της Αλ-Ουάκρα σωριάστηκε στο χορτάρι κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους απέναντι στην Αλ Ραγιάν και το βίντεο της μετάδοσης τον έδειξε να έχει σπασμούς, με τις πρώτες εικόνες να προκαλούν ανησυχία ακόμα και για τη ζωή του.

Οπως επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος Τύπου της ομάδας του, Μοχάμεντ αλ Σουλαϊτί, η καρδιά του 33χρονου αμυντικού σταμάτησε και χρειάστηκε ανάνηψη από τους γιατρούς.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του άλλοτε άσου των «πρασίνων» φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται καθώς όπως δημοσίευσε στα social media η σύζυγός του, ο Κουλιμπαλί ανακτά σταδιακά τις αισθήσεις του και την επαφή του με το περιβάλλον.

«Ευχαριστούμε για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης, ο Ουσμάν είναι σε σταθερή κατάσταση λόγω του καρδιακού επεισοδίου, ανακτά τις αισθήσεις του αργά αλλά σταθερά. Βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια.

Πολλά ευχαριστώ στον Θεό και τους γιατρούς που έσωσαν τη ζωή του συζύγου μου. Ευχαριστώ όλο το προσωπικό και την ομάδα του Αλ Γουάκρα. Εκτιμώ όλα όσα κάνατε για μας.

Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο tweet που δημοσίευσε.

