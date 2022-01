Παναθηναϊκός για Κουλιμπαλί: «Μείνε δυνατός Ουσμάν, θα κερδίσεις τη μάχη»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τη στήριξή της προς τον πρώην Πράσινο, Ουσμάν Κουλιμπαλί, ο οποίος κατέρρευσε εν ώρα αγώνα στο Κατάρ.

Σύσσωμη η παγκόσμια κοινότητα ταρακουνήθηκε από το περιστατικό της κατάρρευσης του Ουσμάν Κουλιμπαλί εν ώρα αγώνα στο Κατάρ. Και ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να αγνοήσει το σοκ, από τη στιγμή που πρόκειται και για έναν πρώην ποδοσφαιριστή του. Ο 33χρονος μπακ από το Μάλι φόρεσε την πράσινη φανέλα 66 φορές από το 2016 ως το 2019 (4 ασίστ), έχοντας αποκτηθεί από τον Πλατανιά Χανίων και καθιερώθηκε στη δεξιά πτέρυγα του Τριφυλλιού.

Μετά τη σοκαριστική είδηση, λοιπόν, ότι η καρδιά του Κουλιμπαλί σταμάτησε να χτυπά για λίγο και χρειάστηκε η ανάνηψη από τους γιατρούς για να επανέλθοι, η πράσινη ΠΑΕ εξέφρασε μέσω του λογαριασμού της στο twitter τη στήριξή της προς τον πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου, γράφοντας:

«Μείνε δυνατός Ουσμάν. Θα κερδίσεις αυτή τη μάχη. Καλή και γρήγορη ανάρρωση φίλε μας»

You will win this battle Ousmane! Get well soon our friend!#Panathinaikos #Culibaly pic.twitter.com/5MNt1jWKtN