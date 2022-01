Στη Μπενφίκα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκουστάβο Βαρέλα, γιος του Φερνάντο, με τους Λουζιτάνούς να ανακοινώνουν τη συνεργασία.

Ο Γκουστάβο Βαρέλα παίζοντας στην Κ19 του ΠΑΟΚ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, ωστόσο ο νεαρός παίκτης δε θα συνεχίσει τη συνεργασία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο μικρός και ειδικά το περιβάλλον του απάντησαν αρνητικά σε κάθε πρόταση που τους έγινε από τον «δικέφαλο του βορρά», μιας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπενφίκα. Η τελευταία πλήρωσε τα τροφεία στους «ασπρόμαυρους» και ο Βαρέλα ανακοινώθηκε από τους Λουζιτανούς.

OFFICIAL: Gustavo Varela (16) has signed with the club!



He was previously playing for PAOK 🇬🇷 pic.twitter.com/Go6qYXo5zV