Ο κορμός του Ολυμπιακού έχει 140 παιχνίδια στα πόδια του μέσα σε 2,5 χρόνια!

Ο Κ. Νικολακόπουλος αναδεικνύει στο blog του στο Gazzetta δεδομένα που εξηγούν πολλά για τον φετινό Ολυμπιακό.

Είναι ένα από τα θέματα συζήτησης γιατί ο Ολυμπιακός, ενώ από αποτελέσματα είναι και φέτος από καλά έως πολύ καλά σε Ελλάδα κι Ευρώπη, έχει ρίξει το επίπεδο των εμφανίσεων του σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Έχουν ήδη αναλυθεί διάφορα πράγματα, από τις μεταγραφές που δεν έχουν βοηθήσει όσο θα έπρεπε, μέχρι το πολύ βαρύ πρόγραμμα με τα εξτρά 12 ευρωπαϊκά παιχνίδια από τις 21 Ιουλίου έως τις 9 Δεκεμβρίου κλπ, κλπ. Νομίζω ότι δεν έχει δοθεί βάρος και σε ένα άλλο κομμάτι, πολύ σημαντικό, που μπορεί να εξηγεί πολλά πράγματα. Κι αυτό έχει να κάνει με τα ίσως υπερβολικά πολλά παιχνίδια που έχουν στα πόδια τους τα τελευταία χρόνια οι παίκτες του κορμού του Ολυμπιακού.

Ας ξεκινήσουμε, κατ΄ αρχάς, με το να δεχθούμε ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Ολυμπιακού είναι ότι αυτά τα 3,5 χρόνια με τον Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο έχει φτιάξει ένα κορμό που εν πολλοίς «τραβάει» την ομάδα. Με τους Μπουχαλάκη, Καμαρά να είναι από την αρχή της νέας προσπάθειας, το καλοκαίρι του 2018, τον Μασούρα να μπαίνει κι αυτός στο χορό με τη μεταγραφή από τον Πανιώνιο το Γενάρη του 2019 και τους Ελ Αραμπί και Βαλμπουενά να προστίθενται το καλοκαίρι του 2019.

Ο Ολυμπιακός πήρε τα πρωταθλήματα του 2019-20 και 2020-21, αλλά και έχει εξασφαλίσει ένα καλό προβάδισμα και στο πρωτάθλημα 2021-22, με βάση αυτούς τους παίκτες. Ας δούμε, όμως, τι παιχνίδια έχουν στις πλάτες τους αυτά τα 2,5 πρωταθληματικά για τον Ολυμπιακό χρόνια αυτοί οι «ερυθρόλευκοι»…

Μπουχαλάκης 146 παιχνίδια! Με τον Ολυμπιακό 125 (52 πρόπερσι, 49 πέρυσι και 24 μέχρι τώρα φέτος) και με την Εθνική 21

Μασούρας 145 παιχνίδια! Με τον Ολυμπιακό 125 (53 πρόπερσι, 49 πέρυσι και 23 μέχρι τώρα φέτος) και με την Εθνική 20

Μαντί Καμαρά 138 παιχνίδια! Με τον Ολυμπιακό 122 (51 πρόπερσι, 46 πέρυσι και 25 μέχρι τώρα φέτος) και με την Εθνική του 16

Ελ Αραμπί 130 παιχνίδια! Με τον Ολυμπιακό 124 (61 πρόπερσι, 49 πέρυσι και 24 μέχρι τώρα φέτος) και με την Εθνική του 6

Αυτοί οι τέσσερις παίκτες που αποτελούν το βασικό κορμό του Ολυμπιακού έχουν από 130 έως κι 146 παιχνίδια στα πόδια τους σε αυτά τα 2,5 χρόνια που ο Ολυμπιακός κυριαρχεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τον καθένα να έχει από 122 έως 125 παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους» σε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη, αλλά και από 6 έως 21 παιχνίδια με τις Εθνικές τους.

Τα παιχνίδια είναι, πραγματικά, πολλά. Και οι παίκτες αυτοί δεν είναι και…μικρά παιδιά: ο Ελ Αραμπί τον άλλο μήνα μπαίνει στα 35, ο Μπουχαλάκης τον Απρίλιο μπαίνει στα 29, ο Μασούρας μόλις μπήκε στα 28 και ο Μαντί τον άλλο μήνα γίνεται 25.

Ας προσθέσουμε σε αυτούς και τον Βαλμπουενά (37 στα 38 πλέον), που κοντεύει τα 100 παιχνίδια σε αυτά τα 2,5 χρόνια (42 πρόπερσι, 37 πέρυσι και 19 μέχρι τώρα φέτος), αλλά και τον Εμβιλά (31 στα 32), που ήρθε τελευταίος από όλους αυτούς, το καλοκαίρι του 2020, αλλά έχει ήδη καταγράψει 60 συμμετοχές πέρυσι και 22 φέτος, άρα συνολικά 72 μέσα σε ενάμιση χρόνο, μπορούμε να έχουμε μία σφαιρική εικόνα και να κατανοήσουμε κάποια πράγματα.

Ο κορμός του Ολυμπιακού είναι πολύ δυνατός, υπό την έννοια ότι αποτελείται από παίκτες ποιοτικούς κι έμπειρους, με αξία δεδομένη, αλλά έχει κάνει και πάρα πολλά χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να παίρνουν οι παίκτες κάποιες ανάσες, ώστε να βγάζουν την απαιτούμενη φρεσκάδα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Κούντε κι ο Ονιεκουρού, παίκτες που θα έπρεπε να κάνουν αυτό το πράγμα, δεν το έχουν κάνει η, τουλάχιστον δεν το έχουν κάνει όσο και όπως θα έπρεπε.

Με συνέπεια το λούκι να το τραβάνε πάλι οι ίδιοι παίκτες.

