Η σύζυγος του Ρόνγκε είναι μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες όλων των εποχών (vid)

Η Άντα Χέγκερμπεργκ έχει κατακτήσει 5 Champions League, είναι πρώτη σκόρερ στην ιστορία του θεσμού και το 2018 «έγραψε ιστορία» καθώς πήρε την πρώτη «Χρυσή Μπάλα» και παράλληλα παρέδωσε… μαθήματα αυτοσυγκράτησης σε δημόσια σεξιστικά σχόλια.

Στην ποδοσφαιρική μας «πραγματικότητα» μπήκε ο Τόμας Ρόνγκε, καθώς ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός θα υπογράψει, εκτός απρόοπτου, στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο 31χρονος στόπερ «κουβαλά»… βαρύ βιογραφικό και η μπάλα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φαμίλιας του, αφού η σύζυγός του Άντα Χέγκερμπεργκ είναι μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες της Ευρώπης.

Από το 2014 που αγωνίζεται στη Λιόν έχει, μεταξύ άλλων, κατακτήσει 5 Champions League (το 2019 αναδείχθηκε και MVP του τελικού) και μάλιστα είναι πρώτη σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξέχωρα από τα πολλά πρωταθλήματα και Κύπελλα Γαλλίας που επίσης μετρά στο παλμαρέ της. Παράλληλα με την Εθνική ομάδα της Νορβηγίας έχει πάρει μετάλλια σε EURO και ευρύτερα θεωρείται και είναι μία από τις καλύτερες ποδοσφαιρίστριες όλων των εποχών!



Την ίδια στιγμή η 26χρονη φορ έχει… σαρώσει τα πάντα και σε ατομικό επίπεδο. Το 2016 αναδείχθηκε από την UEFA κορυφαία της «Γηραιάς Ηπείρου» (το 2018 και το 2019 ήταν 2η), ενώ το 2018 πήρε τη «Χρυσή Μπάλα» την πρώτη χρονιά που το περιοδικό «France Football» καθιέρωσε τα αντίστοιχα βραβεία για τις γυναίκες.



