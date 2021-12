Λύση Βαλμπουενά για Αγκιμπού και τιμωρία Αταλάντα για παράβαση σε θέμα αντιντόπινγκ

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta περί Βαλμπουενά! Και δίνει και μία είδηση από την ΟΥΕΦΑ για την Αταλάντα.

Το παιχνίδι με το Λεβαδειακό μας κατέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πέδρο Μαρτίνς έχει και μία ακόμη λύση στο μυαλό του για την κάλυψη του κενού του Αγκιμπού Καμαρά στη θέση πίσω από το σέντερ φορ. Μία ακόμη πέρα από εκείνες που έχουμε ήδη δει κατά διαστήματα φέτος, δηλαδή του Μαντί Καμαρά και του Μασούρα.

Η χρησιμοποίηση στη ρεβάνς του Κυπέλλου του Βαλμπουενά σε ρόλο Νο 10 μετά από πολλούς μήνες ήταν σαφέστατα μία κίνηση που δεν έγινε τυχαία εκ μέρους του Πορτογάλου προπονητή. Αν θυμόμαστε καλά, 10άρι είχε να βάλει τον έμπειρο Γάλλο άσο από τον περασμένο Φλεβάρη, σχεδόν ένα χρόνο πίσω. Για να το έκανε αυτό τώρα που φεύγει ο Αγκιμπού για το Κόπα Άφρικα, μάλλον μοιάζει με το τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια!

Για να είμαστε ρεαλιστές, μάλλον μας είχε ξενίσει που τόσο καιρό ο Βαλμπουενά δεν είχε παίξει σχεδόν καθόλου ως Νο 10 και, όταν έπαιζε, έπαιζε εξτρέμ. Υπό την έννοια ότι όλοι ξέρουμε ότι ανασταλτικά υστερεί πλέον και άρα δεν μπορεί να βοηθάει τον μπακ πίσω του-ενώ ως 10άρι τέτοια ανάγκη σε τόσο μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει. Προφανώς, δεν το έκανε ο Μαρτίνς για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο ίδιος ο Ματιέ προτιμάει να παίζει στα πλάγια, παρά στον άξονα, παρά τα 37 του χρόνια! Και δεύτερον γιατί ο προπονητής προτιμάει να έχει 10άρι που να πρεσάρει την αντίπαλη άμυνα.

Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο…γερο Ματιέ θα είναι υποψήφιος να καλύψει το κενό που αφήνει ο Αγκιμπού, όσο κι αν μοιάζει «κάπως» ένας 37χρονος να είναι εναλλακτική ενός 20χρονου-στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν κι αυτά. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός τον κράτησε για τρίτη σεζόν τον Ματιέ ακριβώς για να βοηθάει εναλλακτικά. Κι η αλήθεια είναι ότι το κάνει μάλλον με τον καλύτερο τρόπο μέχρι στιγμής!

Για βάλτε τα κάτω…

Ολυμπιακός-Νέφτσι 1-0 με το γκολ του Καμαρά από την πάσα του Βαλμπουενά

Νέφτσι-Ολουμπιακός 0-1 με το γκολ του Μασούρα από τη σέντρα του Βαλμπουενά

Ολυμπιακός-Σλόβαν 3-0 με τα τρία γκολ των Μαντί, Σισέ, Μποζίνοφ (αυτογκόλ) από τρία κόρνερ του Βαλμπουενά

Σλόβαν-Ολυμπιακός 2-2 με το γκολ του Ελ Αραμπί από σέντρα του Βαλμπουενά

Λαμία-Ολυμπιακός 1-2 με το γκολ του Σισέ από φάουλ τουυ Βαλμπουενά

ΠΑΣ-Ολυμπιακός 1-2 με το γκολ του Αραμπί από φάουλ του Βαλμπουενά

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 1-2 με το πέναλτι του Αραμπί κέρδος του Βαλμπουενά

Ολυμπιακός-Βόλος 2-1 με το νικητήριο γκολ από απευθείας φάουλ του Βαλμπουενά

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 2-0 με το γκολ του Τικίνιο από σέντρα του Βαλμπουενά, που ήταν μέσα και στο δεύτερο γκολ του Βραζιλιάνου

Ο απολογισμός είναι παρουσία του Βαλμπουενά σε 12 γκολ του Ολυμπιακού! Δύσκολα θα μπορούσε να ήταν καλύτερος, αν δούμε ότι με εξαίρεση τα δύο παιχνίδια με τη Λούντογκορετς και το 0-0 με τον Ατρόμητο (όπου θα περιμέναμε να είχε βοηθήσει περισσότερο) οι άλλες συμμετοχές του είναι πραγματικά ολιγόλεπτες, ορισμένες για τέσσερα-πέντε λεπτά. Ακόμη κι έτσι, όμως, ο Ματιέ σε δύο παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ μπήκε αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο με το αποτέλεσμα ισόπαλο στο Καραϊσκάκη και με τη δική του παρουσία στο τέλος κέρδισε και την Άντβερπ 2-1 με γκολ στο 87’ και τη Φενέρμπαχτσε 1-0 με γκολ στο 91’…Όπως, από την άλλη, είχε μπει προς το τέλος και του άλλου εντός έδρας αγώνα, που ήταν κι εκείνος ισόπαλος, με την Άιντραχτ, αλλά οι Γερμανοί στο τέλος κέρδισαν 2-1.

Σε γενικές γραμμές, ο Γάλλος ακόμη και σε τόσο προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία εξακολουθεί να έχει «κάτι» από τη μαγεία του. Και τολμώ να τον χαρακτηρίσω απαραίτητο στο ρόστερ του Ολυμπιακού, ιδίως όσο οι άλλοι εξτρέμ της ομάδας κινούνται σε τέτοιους ρυθμούς. Δεν έχω δε την παραμικρή αμφιβολία ότι σε μεγάλα διαστήματα ο Ματιέ θα βοηθήσει την ομάδα και μέσα στο Γενάρη, απόντος του Αγκιμπού στο Κόπα Άφρικα, όσο κι αν θεωρητικά οι πρώτες εναλλακτικές του Μαρτίνς για τη θέση του μικρού στην ενδεκάδα μπορεί να είναι ο Μαντί κι ο Μασούρας, τους οποίους επανειλημμένως (τον πρώτο πιο πολύ στο παρελθόν και τον δεύτερο πιο πολύ φέτος) έχει βάλει σε ρόλο μεσοκυνηγού πίσω από τον φορ.

Ο Βαλμπουενά είναι λίρα εκατό όσο δεν βγάζει τραυματισμούς-που φέτος δεν βγάζει παρά κάποιους «μικρούς», προφανέστατα γιατί δεν παίζει τόσο συχνά.

Άσχετο: Η πειθαρχική επιτροπή της ΟΥΕΦΑ τιμώρησε με «προειδοποίηση» την Αταλάντα (όπως και τη γαλλική Λιλ και τη γερμανική Βόλφσμπουργκ) για παραβάσεις της σε θέματα κανονισμών αντιντόπινγκ.

Όπως αναφέρει η σχετική γνωστοποίηση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, «υπήρξε παραβίαση του εντοπισμού της ομάδας-ελλιπείς και ανακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας της ομάδας και απουσία ενός η, περισσότερων παικτών σε τεστ που έγινε στην ομάδα».

Εικάζουμε ότι σε αιφνίδιο έλεγχο ντόπινγκ της ΟΥΕΦΑ στο προπονητήριο της Αταλάντα διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν η ομάδα η, κάποιοι παίκτες στην προκαθορισμένη ώρα της προπόνησης και άρα του ελέγχου. Ως γνωστόν όλες οι ομάδες που παίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης ενημερώνουν κάθε εβδομάδα την ΟΥΕΦΑ για τις ημέρες και ώρες προπόνησης τους, έτσι ώστε να ξέρουν οι υπηρεσίες αντιντόπινγκ κοντρόλ, όταν παίρνουν εντολή από την ΟΥΕΦΑ να διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους.

Η «προειδοποίηση» της ΟΥΕΦΑ προφανώς γίνεται γιατί η Αταλάντα υπέπεσε για πρώτη φορά, τουλάχιστον τη φετινή σεζόν, σε αυτή την παράβαση.

Η ακριβής ανακοίνωση της ΟΥΕΦΑ:

CEDB Meeting – 10.12.2021

Atalanta BC

Atalanta BC Incidents and decision: • Team Whereabouts violation - Incomplete and inaccurate whereabouts information and absence of one or more players from a test conducted on the team – Appendix C – B (9) (b) & (c) UEFA Anti-doping Regulations Ø Warning