Ο Ολυμπιακός και την περσινή 15η αγωνιστική, +11 ήταν από την ΑΕΚ και +10 από τον ΠΑΟΚ

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο Gazzetta τα δεδομένα του φετινού πρωταθλήματος μετά τις 15 πρώτες αγωνιστικές του.

Βρισκόμαστε λοιπόν στην 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος κι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει ήδη να αποσπαστεί σημαντικά από τους αντιπάλους του. Μη νομίζετε, όμως, ότι και πέρυσι ήταν κάτι διαφορετικό!

Πώς είναι τώρα η βαθμολογία μετά και την 15η αγωνιστική; Ολυμπιακός 41, ΑΕΚ 30, ΠΑΟΚ 28. Πώς ήταν πέρυσι η βαθμολογία την 15η αγωνιστική; Ολυμπιακός 41, ΠΑΟΚ 31, ΑΕΚ 30. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κι η ΑΕΚ είχαν τους ίδιους βαθμούς, με απόσταση 11 πόντων κι απλά ο ΠΑΟΚ είχε τρεις πόντους παραπάνω και δεν ήταν στο -13, αλλά στο -10.

Πώς διαμορφώθηκε αυτή η μεγάλη διαφορά για τον Ολυμπιακό (και) στο φετινό πρωτάθλημα;

Κατ΄ αρχάς έχει κερδίσει, και δη πειστικά, και τις δυο ομάδες που τον ακολουθούν: την ΑΕΚ με 3-2 προηγούμενος 3-1 μέχρι το 79’ στο ΟΑΚΑ και τον ΠΑΟΚ με 2-1 προηγούμενος 2-0 μέχρι το 80’ στο Καραϊσκάκη.

Κατά δεύτερον, εκεί που οι άλλοι σκοντάφτουν, ο ίδιος προχωράει.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε χθες 1-0 του ΟΦΗ μέσα στο ΟΑΚΑ με γκολ μόλις στο 14’. Κι έχασε τελικά 1-2. Ο Ολυμπιακός μέσα στην Κρήτη έχανε από τον ΟΦΗ 0-1 με γκολ μόλις στο 16’. Και τον κέρδισε με 3-1…

Η ΑΕΚ πήγε στην Τρίπολη κι έμεινε στο 0-0. Ο Ολυμπιακός πήγε και κέρδισε 2-0, καθαρίζοντας το παιχνίδι με δύο γκολ έως το 23ο λεπτό, κι ενώ τέσσερις ημέρες μετά έπαιζε στην Πόλη με τη Φενέρμπαχτσε…

Ο ΠΑΟΚ κέρδιζε μέσα στην Τούμπα 4-1 το Βόλο το ημίχρονο. Και τελικά έφερε 4-4. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε μέσα στο Καραϊσκάκη 1-1 από το Βόλο στο 88’. Και κέρδισε 2-1 στο 91’…

Ο ΠΑΟΚ πήγε στο Περιστέρι κι έχασε 0-2. Ο Ολυμπιακός πήγε στο Περιστέρι και κέρδισε με 3-0…

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Άρη στην Τούμπα κι έχασε 0-1. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τον Άρη στο Καραϊσκάκη και κέρδισε 1-0…

Θέλετε κι άλλα;

Η ΑΕΚ κέρδιζε 3-0 στην Κρήτη τον ΟΦΗ έως το 79’ κι έφερε 3-3, όπως κέρδιζε 1-0 τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη και με το ζόρι έφερε 2-2…Ο δε ΠΑΟΚ έχασε μέσα στην Τούμπα από τον ΠΑΣ 0-1 και στη Νεάπολη από τον Ιωνικό 2-3…Ο Ολυμπιακός ως μοναδικό στραβοπάτημα είχε το 0-0 με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη…

Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω ότι ο Ολυμπιακός τσακίζει κάθε αντίπαλο του. Θα καταγράψω την πραγματικότητα: έχει φτύσει αίμα για να πάρει αυτές τις 13 νίκες του στις 15 αγωνιστικές. Φαίνεται, άλλωστε, κι από τα αποτελέσματα: υπάρχει το 4-1 επί του Απόλλωνα, το 3-0 στο Περιστέρι, το 3-1 στην Κρήτη και το 2-0 στην Τρίπολη. Και υπάρχουν κι εννιά νίκες όλες στο ένα γκολ διαφορά! Μόνο που ο Ολυμπιακός έστω κι αν χρειαστεί να ματώσει, έστω και ψυχοβγαλτικά, τις παίρνει τις νίκες.

Προσέξτε κάποια πράγματα για να καταλάβετε:

Χθες η ΑΕΚ έχασε πέναλτι στο 85’ κι ευκαιρία να φέρει 2-2 με τον ΟΦΗ. Μία ημέρα νωρίτερα είχε χάσει κι ο Ολυμπιακός πέναλτι στο 19ο λεπτό-μετά από τρία λεπτά σκόραρε και κέρδισε.

Ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε (1-1) κι από τον ΠΑΣ στα Γιάννινα κι από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο κι από το Βόλο στο Καραϊσκάκη και φυσικά κι από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Σε τέσσερα παιχνίδια δηλαδή, ενώ άνοιξε το σκορ, τον ισοφάρισαν και δη σχεδόν σε όλα αυτά τα παιχνίδια τον ισοφάρισαν γρήγορα. Κι ενώ αυτός ήταν που έπρεπε να χάσει την ψυχολογία των παιχνιδιών, αυτός ήταν που τελικά τα πήρε και τα τέσσερα.

Κι επειδή λέμε ότι ο Ολυμπιακός παίρνει πολλά παιχνίδια του με την ψυχή στο στόμα, οριακά, ας δούμε και τι έχουν κάνει κι οι αντίπαλοι του: η ΑΕΚ έχει πέντε νίκες με διαφορά ενός γκολ (μέσα 1-0 τη Λαμία, 1-0 τον ΠΑΟ, 2-1 τον Άρη με πέναλτι κι έξω 2-1 τον ΠΑΣ με γκολ στο 90’ κι 1-0 τον Ιωνικό) . Κι ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις νίκες με διαφορά ενός γκολ (μέσα 3-2 τον Αστέρα με πέναλτι στο 90’ και 2-1 τη Λαμία κι έξω 1-0 τον Αστέρα και 2-1 τον Παναιτωλικό).

Κάπως έτσι, απολύτως λογικά ποδοσφαιρικά, ο Ολυμπιακός έχει αποσπαστεί τόσο πολύ βαθμολογικά από τους αντιπάλους του και επιπλέον έχει διαφορά γκολ +19, έναντι +11 της ΑΕΚ και +11 του ΠΑΟΚ.

Παρεμπιπτόντως:

Πρώτον…

Ο Ολυμπιακός βοηθήθηκε σε τρεις νίκες του από πέναλτι. Είχε δύο πέναλτι στο 3-0 στο Περιστέρι, το νικητήριο γκολ στο Αγρίνιο με πέναλτι και το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ με το Βόλο με πέναλτι.

Κι η ΑΕΚ βοηθήθηκε σε τρεις νίκες της από πέναλτι, βάζοντας το δεύτερο γκολ στο 2-1 επί του Άρη, το δεύτερο γκολ στο 3-0 επί του Ιωνικού και το δεύτερο γκολ στο 3-0 με τον Ατρόμητο. Και θα έπαιρνε χθες και τουλάχιστον ισοπαλία αν δεν έχανε το πέναλτι.

Ο ΠΑΟΚ βοηθήθηκε σε έξι νίκες του από πέναλτι! Είχε δύο πέναλτι στο 3-2 επί του Αστέρα, άλλα δύο πέναλτι στο 4-1 επί του Απόλλωνα, με πέναλτι έκανε το 2-1 στη Λεωφόρο επί του ΠΑΟ, με πέναλτι κέρδισε 1-0 στην Τρίπολη, με πέναλτι έβαλε το δεύτερο γκολ στην ΑΕΚ και με πέναλτι άνοιξε το σκορ στα Γιάννινα. Κι αν δεν έχανε το πέναλτι στο 4-4 με το Βόλο, θα κέρδιζε κι έκτο παιχνίδι με τη βοήθεια πέναλτι…

Δεύτερον…

Η ΑΕΚ, όπως έχω ξαναγράψει, άλλαξε προπονητή μετά την 5η αγωνιστική κι ήταν στο -1 από τον Ολυμπιακό. Τώρα, με το Γιαννίκη, μέσα σε 10 αγωνιστικές το -1 έγινε -11…Πολύ απλά, γιατί ο Γιαννίκης κάνει στην ΑΕΚ μόνο ό,τι έκανε πέρυσι με τον ΠΑΣ: μπαίνουμε στο παιχνίδι όχι στο 100% αλλά στο 110%, ανοίγουμε το σκορ στα πρώτα λεπτά και μετά γυρνάμε πίσω και παίζουμε με αντεπιθέσεις. Τι γίνεται αν…σπάσει ο διάολος το ποδάρι του κι ο αντίπαλος ανοίξει αυτός το σκορ, όπως ο Ολυμπιακός; Ήττα 2-3. Η, ο αντίπαλος καταφέρει και μας ισοφαρίσει πριν λήξει το ημίχρονο, όπως ο Απόλλωνας κι ο ΟΦΗ; Ισοπαλία 2-2 η, ήττα 1-2.

Για όποιον δεν το έχει προσέξει, η ΑΕΚ με τον Γιαννίκη έχει βάλει 7 γκολ στα πρώτα 25 λεπτά των αγώνων της και μόνο 9 γκολ από το 25’ έως το 90’…Ειδικά δε στα β΄ ημίχρονα της, έχει μόλις 6 γκολ. Τα ίδια με πέρυσι, με τον ΠΑΣ, που τέλειωσε το πρωτάθλημα με 27 γκολ στο α΄ ημίχρονο και μόνο 11 στο β΄…

Και κάτι τελευταίο: νομίζω ότι πρέπει να είναι εκνευριστικό και για τους φίλους της ΑΕΚ ακόμη ο Μάνταλος συνεχώς να πέφτει για πέναλτι.

Άσχετο: Ρώτησα αναφορικά με τα αριστερά μπακ που γράφονται για τον Ολυμπιακό. Μου είπαν, για τον Πίρσμαν «δεν μας ενδιαφέρει», για τον Ζαγαρίτη «δεν αρέσει στον προπονητή» και για τον Ελ Καρουανί (ΝΕΚ) «δεν μας λέει τίποτα αυτό το όνομα». Αν μου λένε ψέματα, σας λέω κι εγώ ψέματα.

