Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Το α λα Τζέραρντ γλίστρημα του Χουχούμη και το 2-0 με τον Μακέντα (vid)

Ο Διαμαντής Χουχούμης γλίστρησε και έχασε τη μπάλα, όπως ο Στίβεν Τζέραρντ με τη Λίβερπουλ το 2014, ο Μαουρίσιο έδωσε στον Μακέντα κι αυτός έγραψε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε δεύτερο γκολ εναντίον του Παναιτωλικού στο 66'. Ο Χουχούμης, ο οποίος νωρίτερα είχε υποπέσει σε πέναλτι από το οποίο προήλθε το 1-0, γλίστρησε και έχασε τη μπάλα. Ο Μαουρίσιο το εκμεταλλεύτηκε, την κατάλληλη στιγμή έδωσε στον Μακέντα, ο οποίος σημείωσε το 2-0 (αυτός είχε ανοίξει το σκορ).

Το γλίστρημα του Χουχούμη φέρνει στο μυαλό εκείνο του Στίβεν Τζέραρντ το 2014 με τη Λίβερπουλ, που οδήγησε σε ήττα από την Τσέλσι και ακολούθως στην απώλεια του τίτλου.

Did someone say Liverpool v Chelsea? pic.twitter.com/0uCFbbZEVF