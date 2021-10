Σάλος με τα σεξιστικά σχόλια του Κλάτενμπεργκ για τις γυναίκες: «Πρέπει να διαλέξουν αν θα μείνουν έγκυες ή θα γίνουν διαιτητές»

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσαν τα λόγια του επικεφαλή της ελληνικής Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, για τις γυναίκες διαιτητές σε ραδιοφωνική εκπομπή.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Breakfast show» του «talkSPORT», ο Κλάτενμπεργκ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο μένει στάσιμο, καθώς δεν υπάρχουν ακόμα πολλές γυναίκες, συγκριτικά με τον υπόλοιπο επαγγελματικό αθλητισμό.

«Το πρόβλημα με τις γυναίκες διαιτητές στο ποδόσφαιρο είναι ότι έχουν ένα δύσκολο μονοπάτι. Αν μείνουν έγκυες, αυτό τους υποχρεώνει να μείνουν εκτός για πολύ καιρό. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να κάνουν μια επιλογή: Θέλουν να μείνουν έγκυες και να έχουν παιδιά ή θέλουν να γίνουν διαιτητές; Πρέπει επίσης να περάσουν τα τεστ φυσικής κατάστασης των ανδρών. Πολλές γυναίκες δυσκολεύονται με αυτό. Αν θες να είσαι στο παιχνίδι των ανδρών, πρέπει να πληροίς αυτές τις προϋποθέσεις. Αν περάσουν όλο αυτό και διαλέξουν τον σωστό δρόμο, πιστεύω ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν ρόλο στο παιχνίδι των ανδρών.

Πρέπει να κάνεις θυσίες, έκανα μερικές μεγάλες θυσίες. Οι γυναίκες πρέπει να κάνουν αυτή τη θυσία. Πείτε, εάν φτάσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο στη διαιτησία και θέλουν να φτάσουν σε αυτό το επόμενο επίπεδο, εάν μείνoυν έγκυες, μπορεί να τους κοστίσει δύο ή τρία χρόνια της ζωής τους. Μόλις χάσεις αυτά τα τρία χρόνια, κάποιος άλλος παίρνει τη θέση σου. Αν θέλεις να κάνεις μωρά, πρέπει να τα κάνεις νωρίς στην καριέρα σου.



Αν έχεις μωρό, είσαι εκτός για εννέα μήνες, τότε χρειάζονται έξι μήνες για να αναρρώσεις και να περάσεις το τεστ φυσικής κατάστασης των ανδρών, που είναι πολύ απαιτητικό».

Οπως ήταν λογικό το σχόλιό του για τις γυναίκες, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, με την δημοσιογράφο Νάταλι Σόγερ να του απαντά λέγοντας ότι:

«Αναφέρθηκε σε αυτό σαν να είναι "πρόβλημα". Δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόκληση για τις γυναίκες. Φυσικά δεν είναι εύκολο, πρέπει να αφαιρέσεις χρόνο από τη δουλειά και να επιστρέψεις στο γυμναστήριο σε κάθε επιλογή της ζωής σου. Πολλές αθλήτριες επέστρεψαν μετά την εγκυμοσύνη. Η Σερένα Γουίλιαμς είναι μία από τις μεγαλύτερες τενίστριες όλων των εποχών. Η Άλεξ Μόργκαν έπαιξε στην Τότεναμ αφού απέκτησε παιδί. Τώρα επιστρέφει στην Αμερική. Υπάρχουν πολλοί που έχουν επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο φυσικής κατάστασης για να γίνουν το αστέρι του αθλητισμού που θέλουν να είναι. Σίγουρα μπορείς να επιστρέψεις στα επίπεδα φυσικής κατάστασης».

Ακόμα και η ανταποκρίτρια του «talkSPORT», Φέι Κάραδερς, του απάντησε σε αυστηρό ύφος: «Ουάου Μαρκ Κλάτενμπεργκ, σε ποια εποχή ζεις; "Η εγκυμοσύνη σου κοστίζει τα 2/3 της ζωής σου". Αυτός ακριβώς είναι ο τύπος αυτών των γελοίων δηλώσεων που μας κρατούν πίσω και μας κάνουν πολλές από εμάς να μείνουν έγκυες».

