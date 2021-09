ΠΑΟΚ: Δίνει την ευκαιρία στους «τουϊτεράδες» να «ανακρίνουν» τον Λουτσέσκου (pic)

Οι «ασπρόμαυροι» απευθύνονται προς τους «τουϊτεράδες» και τους ζητάει να «ανακρίνουν» τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ, με ερωτήσεις που θα στείλουν στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΠΑΟΚ ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Superleague Interwetten, με δεδομένο ότι δεν έχει συμφωνήσει οριστικά με κάποιο κανάλι, δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να απευθυνθεί και να «ανακρίνει» τον Ραζβάν Λουτσέσκου με τις ερωτήσεις του στην πρώτη pregame συνέντευξη του Ρουμάνου προπονητή.

«Η πρώτη pregame συνέντευξη του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι αφιερωμένη στους τουιτεράδες», αναφέρει χαρακτηριστικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, θέλοντας να επιβραβεύσει κατά κάποιον τρόπο αυτή την ιδιαίτερα και τόσο αφοσιωμένη ψηφιακή κοινότητα του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο αναλυτικά:

«ΟΠΑΟΚ, πιστός στη στρατηγική της διάδρασης με τον κόσμο του μέσα από τα Social Media, σας δίνει τη δυνατότητα να απευθύνετε εσείς τις ερωτήσεις στον Ρουμάνο προπονητή εν όψει της αναμέτρησης της Κυριακής (12.09, Τούμπα 19:00) κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή.

1. Ακολουθήστε τον λογαριασμό μας στο Twitter

2. Τουιτάρετε την ερώτησή σας κάνοντας mention τον ΠΑΟΚ και χρησιμοποιώντας το ειδικό hashtag #AskLucescu.

Εμείς θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις σας και θα τις απευθύνουμε στον Ράζβαν Λουτσέσκου».

