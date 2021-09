Παναιτωλικός: Το ζητούμενο είναι να μην επαναληφθεί η τελευταία διετία (vids)

Τα «καναρίνια» βρέθηκαν πέρσι και πρόπερσι κατάφατσα με το φάσμα του υποβιβασμού και ενόψει της νέας σεζόν το κύριο μέλημά τους είναι να αποφύγουν τα «καρδιοχτύπια».

Από την κόλαση στον παράδεισο βρέθηκε πέρσι ο Παναιτωλικός, καθώς κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του μόλις στο 83' του δεύτερου μπαράζ με την Ξάνθη. Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η δραματική παραμονή του σε συνάρτηση με το γεγονός πως και τη σεζόν 2019/20 η ομάδα εξασφαλίστηκε στο... παρά ένα, οδήγησε τα «καναρίνια» σε ριζικές αλλαγές. Το ρόστερ διαφοροποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ ο Γιάννης Αναστασίου διαδέχθηκε τον Τραϊανό Δέλλα στον πάγκο.

Εκ νέου το πλάνο είναι να στηριχθεί σε νεαρούς, αρκετοί ξένοι που ήρθαν έχουν μπροστά τους πολλά χρόνια μπάλας (π.χ. Φλόρες, Κορνέλιους, Μόρσει) και επί της ουσίας στο Αγρίνιο θέλησαν να ανοίξουν μία νέα σελίδα στο... βιβλίο τους. Γι' αυτό τόσο οι αποχωρήσεις όσο, εύλογα, και οι προσθήκες έφτασαν σε διψήφιο αριθμό.

Στα φιλικά του καλοκαιριού το πρόσημο είναι θετικό κυρίως στο μεσοεπιθετικό σκέλος όπου και παρατηρούνταν το μεγαλύτερο «πρόβλημα», αλλά επειδή στην ομάδα προέρχονται από δύο περιόδους όπου τους πήγαν όλα στραβά, δεν ακούγεται «κιχ». Απαντες κρατούν χαμηλούς τόνους και παρουσιάζονται «συγκρατημένοι». Την ίδια στιγμή η προετοιμασία είχε και ένα «μελανό» σημείο που δεν είναι άλλο από τον σοβαρό τραυματισμό του εκ των αρχηγών Γιώργου Λιάβα, που όλοι περιμένουν να επιστρέψει γερός στα γήπεδα.



Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο Γιάννης Αναστασίου ανέλαβε τα «καναρίνια» μετά το τέλος της περασμένης σεζόν. Ο 48χρονος κόουτς θα εργαστεί για πρώτη φορά στην ομάδα που θα είναι η 3η της εγχώριας καριέρας του, μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο. Ξεκίνησε το 2013 από τους «πράσινους» με τους οποίους μερικούς μήνες μετά κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος, ακολούθησαν Ρόντα, Κορτράικ, Ομόνοια και τελευταίος του, μέχρι το Αγρίνιο, σταθμός ήταν το Περιστέρι, τη σεζόν 2019/20. Στη μεγάλη κατηγορία μετρά ρεκόρ 55-19-24.



ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ: Ο Ελντερ Μπαρμπόσα που συνεχίζει από πέρσι, ο Νίκος Καρέλης επίσης αλλά και ο Ρούντι Ζεστέντ που αποκτήθηκε πρόσφατα έχουν επί χάρτου πιο «βαρύ» βιογραφικό. Ο Χόρχε Ντίας όμως παραμένει ο πλέον κομβικός παίκτης της ομάδας. Ο Ουρουγουανός ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής από την περσινή σεζόν που έμενε ελεύθερος και ανανέωσε το συμβόλαιό του και αυτόματα θα «τρέξει» την 5η του χρονιά στο Αγρίνιο. Ηρθε εξτρέμ, στην πορεία τον έχουμε δει σε όλες τις θέσεις πλην εκείνες του στόπερ και φυσικά του τερματοφύλακα και είναι το «βαρόμετρό» της. Συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις μετρά 128 εμφανίσεις με τα «καναρίνια» και 7 γκολ.



ΗΡΘΑΝ: Ιβάν Βαρόνε, Διαμαντής Χουχούμης, Μπράνκο Βργκοτς, Μπράιαν Λούι, Ρούντι Ζεστέντ, Ντέιμπι Φλόρες, Τζόνοθαν Μορσάι, Γεράσιμος Μπακαδήμας, Κώστας Αποστολάκης, Ντέρεκ Κορνέλιους, Ντιέγκο Ροντρίγκες, Φαμπιάν Αντούνες.

ΕΦΥΓΑΝ: Απόστολος Κωνσταντόπουλος, Αλέξανδρος Παρράς, Ντάλσιο, Φράνκο Μάζουρεκ, Νίκολας Ματσόλα, Μανώλης Τζανακάκης, Βάντερσον, Πάολο Μεντίνα, Γκμπόλι Αριγίμπι, Αντόνιο Γιάκολις, Μοχάμεντ Αζάντι, Χρήστος Καλαντζής, Κρίστοφερ Κνετ, Αϊμέν Ταχάρ, Χοακίν Αρσούρα, Ντέλβιν Εντινγκά.



LIKE AN: Δείξει πως η τελευταία διετία όπου και σώζεται στο... παρά ένα αποτελεί οριστικά μία κακή παρένθεση στην παρουσία του στα «σαλόνια». Ξεκινάμε από τα βασικά. Οι χιτσικοκικές παραμονές που πήρε αυτό το διάστημα, κυρίως πέρσι, θα αναγορεύσουν σε θετική τη χρονιά εφόσον φτάσει άνετα στη «σωτηρία» του. Χωρίς καρδιοχτύπια και μπαράζ. Παράλληλα θέλει να παίξει και καλή μπάλα, κάτι που δεν έκανε, κυρίως την περασμένη περίοδο. Αν καταφέρει και δεν μπλεχτεί σε περιπέτειες και ταυτόχρονα παρουσιάσει «πράγματα» στο γήπεδο, τότε θα πάρει (πολλά) like. Με αυτό το σκεπτικό στέκεται στην αφετηρία. Πόσο δε αν τα παραπάνω συνδυαστούν και με την ανάδειξη νεαρών παικτών, καθώς έχει πολλά παιδιά από τις ακαδημίες του και τα τελευταία χρόνια τα αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό. Πάντως το βασικό είναι αυτό. Παραμονή και να... τσουλήσει το τόπι.

UNLIKE AN: Σε περίπτωση που υποβιβαστεί. Το αυτονόητο. Εκεί βέβαια θα οδηγηθεί σε ραγδαίες εξελίξεις, αλλά είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα unlike θα υπάρξει ακόμη και αν τελικά μείνει αλλά με τα χίλια-ζόρια. Είτε αυτό συμβεί πχ την τελευταία αγωνιστική των play out ή στα μπαράζ. Γενικότερα εφόσον κινδυνέψει ουσιαστικά και η χρονιά κυλίσει όπως οι δύο προηγούμενες, τότε θα χαρακτηριστεί κακή. Αλλωστε αν οδηγηθεί εκεί αυτό θα σημαίνει πως και η εικόνα του μέσα στο γήπεδο δεν ήταν η επιθυμητή, ένας τομέας στον οποίο δίνουν μεγάλο βάρος στο Αγρίνιο.



ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Ο Παναιτωλικός πέρσι αδίκησε τον εαυτό του και για αυτό άλλωστε «σώθηκε» ένα δεκάλεπτο πριν τελειώσει η χρονιά. Οι τότε εκτιμήσεις, με γνώμονα το υλικό που είχε, αποδείχθηκαν λανθασμένες. Ενόψει της καινούργιας και με βάσει την εικόνα του στα φιλικά, υπάρχει μία Α αισιοδοξία αλλά... όποιος καεί με το χυλό φυσά και το γιαούρτι. Η πρώτη «πρόβλεψη» για εκείνον είναι πάνω από το «12». Ολα τα υπόλοιπα θα φανούν στο γήπεδο.