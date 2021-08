«Αρνητική απάντηση της Εστεγκλάλ στην ΑΕΚ για τον Μεχντί Γκαγιέντι» (pic)

Σύμφωνα με τους Ιρανούς, η ΑΕΚ έλαβε αρνητική απάντηση από την Εστεγκλάλ, για την απόκτηση του 22χρονου μεσοεπιθετικού, Μεχντί Γκαγιέντι.

Πριν από μερικές ημέρες Ιρανός δημοσιογράφος είχε αναφέρει ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο εξτρέμ Μεχντί Γκαγιέντι, ο οποίος ανήκει στην Εστεγκλάλ και θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της ομάδας του.

Ο Ιρανός μεσοεπιθετικός δεσμεύεται μέχρι το 2023 με την Εστεγκλάλ, αλλά η Ένωση, σύμφωνα με τους Ιρανούς κατέθεσε πρόταση για να τον αποκτήσει. Οπως αναφέρει ο Χατάμ Σιραλιζάντε, Ιρανός δημοσιογράφος του «tasnimnews.com», η ΑΕΚ προσέφερε 700 χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να πείσει την Εστεγκλάλ να τον παραχωρήσει.

Η απάντηση όμως που έλαβε ήταν αρνητική με τις δύο πλευρές πάντως να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις. Για τον Γκαγιέντι ενδιαφέρον έχουν δείξει και ομάδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Ο νεαρός άσος την περυσινή σεζόν είχε σε 37 ματς 9 γκολ και 9 ασίστ. Με την Εστεγκλάλ έχει ήδη 108 ματς στα πόδια του με 27 γκολ και 21 ασίστ. Επίσης, έχει αγωνιστεί με την εθνική Ιράν ήδη δύο φορές έχοντας 1 τέρμα.

#Esteghlal's Mehdi Ghayedi who linked to the UAE and Qatari clubs has received an offer from AEK Athens FC, but the Iranian club has rejected this offer. The Greek side wants to pay €700.000 for the Iranian Striker, but there is no agreement between parties yet.#aekfc #AEK pic.twitter.com/jaeR6OBAz2