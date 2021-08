«Σε συζητήσεις η Αχμάτ Γκρόζνι με την ΑΕΚ για τον δανεισμό του Νταντσένκο» (pic)

Σε συζητήσεις με την ΑΕΚ βρίσκεται η Αχμάτ Γκρόζνι, για την απόκτηση του Όλεγκ Νταντσένκο, με τη μορφή δανεισμού.

Ο 27χρονος Ουκρανός μπακ είχε τεθεί εκτός πλάνων στην ΑΕΚ μαζί με τον Έλντερ Λόπες και είχε ειδοποιηθεί να ψάξει για πρόταση προκειμένου να αποχωρήσει.

Η Αχμάτ Γκρόζνι από την Ρωσία, η οποία παρακολουθούσε τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, είχε εκφράσει πριν από μερικές ημέρες το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του Νταντσένκο.

Αυτή τη φορά δημοσίευμα του «Russian Football News», αναφέρει ότι Αχμάτ Γκρόζνι και ΑΕΚ βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή, προκειμένου η ρωσική ομάδα να αποκτήσει τον Ουκρανό αμυντικό, με τη μορφή δανεισμού.

Ο Νταντσένκο αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από την ΑΕΚ, πραγματοποιώντας 11 εμφανίσεις.

Akhmat Grozny are in negotiations with French side Nimes for their striker Moussa Kone. 🇸🇳



They are also in talks with AEK Athens about taking Oleg Danchenko on loan. pic.twitter.com/nOXTauu6mX