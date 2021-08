Super League Interwetten: Στηρίζει τον Ερυθρό Σταυρό και μαζεύει χρήματα για τους πυρόπληκτους

Η Super League στηρίζει το έργο του Ερυθρού Σταυρού για τη συγκέντρωση τροφίμων και παράλληλα συγκεντρώνει χρήματα για να ενισχύσει οικονομικά τους ανθρώπους που έχασαν την περιουσία τους από τις φλόγες.

H ανακοίνωση της Super League Interwetten:

«Συγκλονισμένη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, εκφράζει την αλληλεγγύη της στους πυρόπληκτους και τη συμπαράστασή της σε όλους όσοι μάχονται στην πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης. Τις προσεχείς ημέρες, η Super League θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να ανακουφίσει, στο μέτρο του εφικτού, τους συνανθρώπους μας, με κάθε τρόπο.

Παράλληλα, η Super League στηρίζει την πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού, για τη συγκέντρωση τροφίμων για τους πυρόπληκτους σε Βαρυμπόμπη, Πάτρα, Ρόδο, Β. Εύβοια και Αρχαία Ολυμπία και το άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης, προς ενίσχυση των πυρόπληκτων αλλά και των οικόσιτων ζώων που έμειναν χωρίς στέγη.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζοντας τη κρισιμότητα της κατάστασης και τις τεράστιες ανάγκες που έχουν προκύψει από τις μεγάλης έκτασης φωτιές σε Βαρυμπόμπη, Πάτρα, Ρόδο, Β. Εύβοια, Αρχαία Ολυμπία, διευρύνει το κάλεσμα του στον κόσμο για συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων προς τους πυρόπληκτους όλων των παραπάνω περιοχών.

Συγκεκριμένα, προχωρά στο άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης προς ενίσχυση των πυρόπληκτων αλλά και των οικόσιτων ζώων που έμειναν χωρίς στέγη, με στόχο να συγκεντρωθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσό. Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά παρακαλούνται να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN: GR2602602400000300201205013

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Πυρκαγιές». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210 36 09 825 ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr.

Επιπλέον, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει κάλεσμα στο κόσμο για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.) για τις πυρόπληκτες οικογένειες.

Σημεία Συγκέντρωσης Τροφίμων: Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ. Άστρους 111-113, Κολωνός

Τηλ: 210-5147300, Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι, Τηλ: 210-3609825. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30-14:30».

Super League and the Red Cross join forces to assist the victims of the wildfires#slgr #redcross @greekredcross https://t.co/RHJFupeUBo