Σέλτικ: Εκνευρισμός με τον Εντσάμ που πήγε στη Γαλλία για να δει ματς της Μαρσέιγ (pic)

Εντονη δυσαρέσκεια με τον Ολιβιέ Εντσάμ, επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Σέλτικ, μετά την απόφαση του να ταξιδέψει στη Γαλλία για να παρακολουθεί φιλικό αγώνα της Μαρσέιγ, την ίδια ώρα που οι Κέλτες έδιναν το πρώτο τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα.

Είναι γνωστό ότι ο 25χρονος μέσος δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της Σέλτικ, Άγγελο Ποστέκογλου. Γι’ αυτό άλλωστε και δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην Χαρτς.

Ο Εντσάμ από την πλευρά του, μετά τον αποκλεισμό του, δεν θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των υπόλοιπων συμπαικτών του στον αγώνα με την Χαρτς κι έτσι αποφάσισε να ταξιδέψει στη Γαλλία, προκειμένου να δει από κοντά τη φιλική αναμέτρηση της πρώην ομάδας του Μαρσέιγ, με την Βιγιαρεάλ.

Οι οπαδοί της Σέλτικ έγιναν έξαλλοι με την απόφασή του και εξέφρασαν τα παράπονά τους στα social media, απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση του Γάλλου άσου από το ρόστερ της ομάδας τους. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρει η σκωτσέζικη «Sun», το μέλλον του Εντσάμ στην Σέλτικ παραμένει αβέβαιο και μένει να δούμε το προσεχές διάστημα τις όποιες εξελίξεις προκύψουν γύρω από την υπόθεση.

Θυμίζουμε, ότι πριν από μερικές ημέρες η ΑΕΚ διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τα σενάρια που την ήθελαν να περιμένει τις πιθανές εξελίξεις με τον 25χρονο Γάλλο μέσο και το μέλλον του στη Σέλτικ.

🇨🇵 | Olivier Ntcham is currently at the Marseille v Villareal game whilst his team mates are playing in Edinburgh, Get him out of our club immediately. pic.twitter.com/hXe1CTjl2t