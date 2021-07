Σιρά: «Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε συζητήσεις με τον Τζιοβίνκο»

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε συζητήσεις με την πλευρά του Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο, ο οποίος αποτελεί μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ.

Ο Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο απασχολεί την τελευταία εβδομάδα τη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, καθώς είναι δεδομένο το ενδιαφέρον του Ραζβάν Λουτσέσκου να συνεργαστεί και πάλι (μετά από την Αλ Χιλάλ) με τον 34χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, και ο Ολυμπιακός μπήκε στη μάχη απόκτησης του Τζιοβίνκο. «Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε συζητήσεις με τον Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο, ο οποίος θα φύγει από την Αλ Χιλάλ αυτό το καλοκαίρι», αναφέρεται στην ανάρτηση του Ιταλού για τον συμπατριώτη του.

#Olympiacos have opened talks to sign Sebastian #Giovinco, who could leave #AlHilal this summer. #transfers